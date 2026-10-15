به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، به مقام‌های این کشور درباره پیامدهای اقدامات علیه مقاومت و نیروهای آن هشدار داد و خواستار عقب‌نشینی فوری از این اقدامات شد.

فضل‌الله در نشست خبری در پارلمان لبنان، درباره جزئیات توقیف یک خودروی متعلق به مقاومت در ایست بازرسی ضهرالبیدر، ضبط محموله داخل آن و بازداشت سرنشینان خودرو توضیح داد.

وی گفت: خودرویی متعلق به مقاومت در ایست بازرسی ضهرالبیدر متوقف شد و موادی از داخل آن ضبط شد که کاربرد آنها در شرایط وجود اشغالگری شناخته‌شده است.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: مقاومت از همان لحظات نخست توقف خودرو با نهادهای ذی‌ربط تماس گرفت و اعلام کرد که خودرو متعلق به این مجموعه است و مواد داخل آن نیز از تجهیزات مورد استفاده برای مقابله با اشغالگری به شمار می‌رود. مقاومت همچنین خواستار بازگرداندن خودرو و محموله آن و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد.

فضل‌الله تأکید کرد: اگر مقام‌های لبنان به دنبال شناسایی طرف‌هایی هستند که از این تجهیزات استفاده می‌کنند و قصد دارند آنها را تحت پیگرد قرار دهند، این طرف‌ها مشخص‌اند و از رهبری مقاومت تا بدنه مردمی آن، خانواده‌های شهدا و نیروهای مقاومی را دربرمی‌گیرند که در خطوط مقدم مستقر هستند.

وی با اشاره به فضاسازی مشکوک برخی نهادهای رسمی و احزاب گفت: تلاش برای ساختن قهرمانی‌های خیالی و ترسیم سناریوهایی درباره تحقیقات و روند آن، واقعیت‌های شناخته‌شده را تغییر نمی‌دهد.



فضل‌الله با بیان اینکه برخی مقام‌ها در تلاش‌اند تصمیم‌هایی هماهنگ با خواسته‌های اسرائیل و آمریکا اتخاذ کنند، افزود: چنین اقداماتی به تخریب کشور منجر می‌شود.

وی به این مقام‌ها هشدار داد که نباید از پایبندی مقاومت به حفظ صلح داخلی سوءاستفاده کنند و بر این تلاش‌ها ادامه دهند.

وی بار دیگر تأکید کرد: به مقام‌های لبنان درباره پیامدهای ادامه این اقدامات هشدار می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر خطرات را دریابند و از تصمیم‌های خود عقب‌نشینی کنند. گفت‌وگویی که همه دلسوزان کشور بر آن تأکید دارند، با چنین رویکردی سازگار نیست.

این نماینده حزب الله تاکید کرد: سلاح مقاومت صرفاً علیه دشمن اسرائیلی به کار گرفته می‌شود و به‌ویژه مواد منفجره، سلاحی مؤثر است که اسرائیل از آن بیم دارد و درباره آن سخن می‌گوید.

این نماینده پارلمان لبنان، تلاش نخست‌وزیر و برخی جریان‌های سیاسی برای مرتبط کردن ماجرای توقیف خودرو با طرح‌ریزی برای ترور را بخشی از کارزاری فتنه‌انگیز توصیف کرد که شکاف میان لبنانی‌ها را افزایش می‌دهد.

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