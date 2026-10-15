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فضل‌الله به مقام‌های لبنان هشدار داد: اقدامات علیه مقاومت را متوقف کنید

۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
کد مطلب: 1878476
فضل‌الله به مقام‌های لبنان هشدار داد: اقدامات علیه مقاومت را متوقف کنید

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در واکنش به توقیف یک خودروی مقاومت به مقام‌های لبنانی درباره پیامدهای اقدامات علیه مقاومت هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، به مقام‌های این کشور درباره پیامدهای اقدامات علیه مقاومت و نیروهای آن هشدار داد و خواستار عقب‌نشینی فوری از این اقدامات شد.

فضل‌الله در نشست خبری در پارلمان لبنان، درباره جزئیات توقیف یک خودروی متعلق به مقاومت در ایست بازرسی ضهرالبیدر، ضبط محموله داخل آن و بازداشت سرنشینان خودرو توضیح داد.

وی گفت: خودرویی متعلق به مقاومت در ایست بازرسی ضهرالبیدر متوقف شد و موادی از داخل آن ضبط شد که کاربرد آنها در شرایط وجود اشغالگری شناخته‌شده است.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: مقاومت از همان لحظات نخست توقف خودرو با نهادهای ذی‌ربط تماس گرفت و اعلام کرد که خودرو متعلق به این مجموعه است و مواد داخل آن نیز از تجهیزات مورد استفاده برای مقابله با اشغالگری به شمار می‌رود. مقاومت همچنین خواستار بازگرداندن خودرو و محموله آن و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد.

فضل‌الله تأکید کرد: اگر مقام‌های لبنان به دنبال شناسایی طرف‌هایی هستند که از این تجهیزات استفاده می‌کنند و قصد دارند آنها را تحت پیگرد قرار دهند، این طرف‌ها مشخص‌اند و از رهبری مقاومت تا بدنه مردمی آن، خانواده‌های شهدا و نیروهای مقاومی را دربرمی‌گیرند که در خطوط مقدم مستقر هستند.

وی با اشاره به فضاسازی مشکوک برخی نهادهای رسمی و احزاب  گفت: تلاش برای ساختن قهرمانی‌های خیالی و ترسیم سناریوهایی درباره تحقیقات و روند آن، واقعیت‌های شناخته‌شده را تغییر نمی‌دهد.
 
فضل‌الله با بیان اینکه برخی مقام‌ها در تلاش‌اند تصمیم‌هایی هماهنگ با خواسته‌های اسرائیل و آمریکا اتخاذ کنند، افزود: چنین اقداماتی به تخریب کشور منجر می‌شود. 

وی به این مقام‌ها هشدار داد که نباید از پایبندی مقاومت به حفظ صلح داخلی سوءاستفاده کنند و بر این تلاش‌ها ادامه دهند.

وی بار دیگر تأکید کرد: به مقام‌های لبنان درباره پیامدهای ادامه این اقدامات هشدار می‌دهیم و از آنها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر خطرات را دریابند و از تصمیم‌های خود عقب‌نشینی کنند. گفت‌وگویی که همه دلسوزان کشور بر آن تأکید دارند، با چنین رویکردی سازگار نیست.

این نماینده حزب الله تاکید کرد: سلاح مقاومت صرفاً علیه دشمن اسرائیلی به کار گرفته می‌شود و به‌ویژه مواد منفجره، سلاحی مؤثر است که اسرائیل از آن بیم دارد و درباره آن سخن می‌گوید.

این نماینده پارلمان لبنان، تلاش نخست‌وزیر و برخی جریان‌های سیاسی برای مرتبط کردن ماجرای توقیف خودرو با طرح‌ریزی برای ترور را بخشی از کارزاری فتنه‌انگیز توصیف کرد که شکاف میان لبنانی‌ها را افزایش می‌دهد.
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