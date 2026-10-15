به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شب‌شعر بین‌المللی «شهید آقا» به‌همت دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمهوری آذربایجان و دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان زنجان در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی که هم‌زمان با سالروز گرامیداشت حافظ شیرازی و سالروز سفر تاریخی و پربرکت مقام معظم رهبری به زنجان برگزار شد، شعرای برجسته آذری‌زبان از استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حضور داشتند.

همچنین، شاعرانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و عراق با حضور در مراسم یا ارسال آثار خود در این شب‌شعر بین‌المللی شرکت کردند.

در این برنامه نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و رئیس دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمهوری آذربایجان و جمعی از اساتید و فرهیختگان و علاقمندان به شعر و ادب فارسی حضور داشتند.

.

..........................

پایان پیام