به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حامد شب‌خیز»، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، در ادامه بازدیدهای خود از بخش‌های مختلف دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، به همراه حمیدرضا هراسانی، جانشین رئیس این سازمان، در میدان فلسطین تهران حضور یافت و از دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری این رویداد بازدید کرد.

شب‌خیز در جمع پرشور مردم مبعوث، ضمن بازدید از آثار هنرمندان تجسمی، از نزدیک در جریان روند خلق آثار هنری در میدان فلسطین قرار گرفت و با تأکید بر نقش هنرمندان در شرایط کنونی اظهار داشت: وظیفه هنرمندان است که در میدان حضور داشته باشند و با حضور در میدان، از همه مردم برای حفاظت از این آب و خاک دعوت کنند. هنرمند متعهد، پیش‌قراول حضور مردمی است و قلم و دوربین، سلاح او در این نبرد فرهنگی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله، بخشی از این پیام را قرائت کرد و آن را چراغ راه هنرمندان دانست.

وی با اشاره به فرازهایی از این پیام اظهار داشت: این روزهایی که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزّت، استقلال و قدرِ اَعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کلّ جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله‌ و سلامه‌ علیهم اجمعین می‌داند و عمده مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند.

شب‌خیز در تبیین این پیام تأکید کرد: «آری، موشک‌های ایران نمونه این ابرقدرتی است، اما آنچه این ابرقدرتی را تثبیت کرد، مردمی بودند که در میدان حاضر شدند. مردمی که در میدان هستند، ابرقدرتی را به ایران بخشیدند. این حضور، ریشه در ایمان عاشورایی، بصیرت و دلبستگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد و هنرمندان ما نیز باید این حضور را روایت کنند.»

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، از تلاش‌های دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی کرد.

وی به‌ویژه از دکتر محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، مهندس رسول اسناوندی، رئیس بسیج پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به نقش حجت‌الاسلام رمضان موسوی مقدم، دکتر محمد کرم‌الهی، محمد لارتی و دکتر حمید ساروخانی، تقدیر کرد.

شب‌خیز همچنین از میزبانی و تلاش‌های بسیج هنرمندان تهران بزرگ، به‌ویژه حسین معروف، سارا دبیری، شیما اثنی‌عشری، مریم میکائیلی‌نیا و علی وطن‌دوست، قدردانی کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه و کارگاه خلق اثر در میدان فلسطین، نشان از آن دارد که هنر انقلاب اسلامی، از فضای بسته گالری‌ها خارج شده و به میان مردم آمده است. این مسیر، مسیری درست و مبارک است که باید با قوت ادامه یابد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حضور هنرمندان در میدان و ایفای نقش آنان در ثبت وقایع و حماسه‌های ملی اظهار داشت: ما به عنوان سربازان عرصه هنر، در کنار مردم مبعوث ایران ایستاده‌ایم و تا پیروزی نهایی، این مسیر را ادامه خواهیم داد. هنرمندان بسیجی، با تولید آثار فاخر در وصف حماسه‌های وعده صادق، جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، تاریخ این دوران را برای نسل‌های آینده ثبت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، دومین نمایشگاه نقاشی و کارگاه خلق اثر هنری «وعده صادق در آینه هنر» به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان فلسطین تهران برگزار می‌شود.

این نمایشگاه و کارگاه هنری با حضور هنرمندان تجسمی و شهروندان علاقه‌مند، بستری برای خلق آثار هنری با محوریت رویدادهای روز و روایت هنری حماسه‌های ملت ایران فراهم کرده است.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری دکتر محمد نجاری در حال برگزاری است و تاکنون برنامه‌های متعددی در سطح کشور در چارچوب این رویداد اجرا شده است.



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