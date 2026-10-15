پایان سایه جنگ تنها با تولید مستمر قدرت ممکن است/مذاکره باید اخذ تضمین برای پایان دائمی جنگ و تهدید باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه کنگره بین‌المللی «فقه و حقوق حکمرانی جنگ» به همت «بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام» و با همکاری «مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه» صبح امروز در شهر قم برگزار شد. در این همایش، آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد برجسته حوزه علمیه قم، با تشریح جامع «نظریه جهاد تمدنی در فقه و حقوق جنگ»، به تبیین ابعاد تجاوزات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و امت اسلامی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه شکست راهبردی دشمنان در طرح براندازی و تجزیه ایران، واجبات و وظایف حقوقی و فقهی جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد که مجازات و انتقام قطعی از جنایتکاران جنگی نظیر ترامپ و نتانیاهو، یک حق مسلم فقهی، ملی و بین‌المللی است که بسترساز ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.

آیت‌الله کعبی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر لزوم بررسی فقهی شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: «هدف اصلی دشمنان از این تجاوزات همه‌جانبه، براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجزیه سرزمین ایران بود، اما دشمن در نیل به اهداف راهبردی خود با شکست سخت مواجه شد».

وی افزود: «وقوع این جنگ تحمیلی، بر اساس موازین فقهی و حقوق بین‌الملل، مجموعه‌ای از واجبات و حقوق مسلم را برای ملت ایران ایجاد کرده است که باید در قالب چرخه حکمرانی جنگ پیگیری شوند».

استاد حوزه علمیه قم در ادامه به تشریح پنج اصل و حق مسلم فقهی و بین‌المللی برخاسته از این شرایط پرداخت و اظهار داشت: «نخستین اصل، حق دفاع مشروع است که عقلاً، شرعاً و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ثبات یافته و منحصراً دفاع منفعلانه نیست، بلکه شامل دفاع تهاجمی و فعال نیز می‌شود».

وی دومین اصل را «تنبیه متجاوز» تا مرحله پشیمانی و اعلام پیروزی راهبردی دانست و پرداخت غرامت و خسارات جنگی را به‌عنوان اصل سوم برشمرد.

وی همچنین چهارمین و پنجمین اصل را «تنظیم کیفرخواست بین‌المللی» و «مجازات جنایتکاران جنگی» خواند و تأکید کرد: «در ادبیات دینی و فقهی، از مجازات جنایتکاران با عنوان انتقام یاد می‌شود که یک حق ملی و بین‌المللی با ریشه‌های عمیق قرآنی است».

انتقام قطعی از ترامپ و نتانیاهو؛ جهاد تمدنی در برابر جنگ آخرالزمانی غرب

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر عدم عقب‌نشینی از امر انتقام تصریح کرد: «انتقام از متجاوزان، امتداد انتقام خون حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و به بسترسازی برای ظهور حضرت بقیت‌الله الاعظم (عج) منتهی خواهد شد».

وی تاکید کرد: «مجازات ترامپ، نتانیاهو و سایر جنایتکاران جنگی قطعی است و بر پایه معارف اسلامی و فقه حکمرانی، لحظه‌ای از پیگیری این حق دست برنخواهیم داشت».

آیت‌الله کعبی در ادامه خاطرنشان کرد که برای تبدیل این احکام مسلم به فرایند عملیاتی در چرخه حکمرانی جنگ از مسئله‌شناسی تا سیاست‌گذاری، نیازمند نظریه‌پردازی جامعی تحت عنوان «نظریه جهاد تمدنی» هستیم.

وی با تمایز نهادن میان «جهاد تمدنی» و مفهوم «جنگ تمدنی» هانتینگتون یا «جنگ‌های آخرالزمانی» جنایتکاران غربی یادآور شد: «جهاد الزاماً برابر با جنگ نیست، بلکه جهاد مفهومی اعم از جنگ دارد و در متن خود یک راه حل تمدنی برای بشریت ارائه می‌دهد که پایانش تحقق صلح، امنیت بین‌المللی، توحید، عدالت و کرامت انسانی است». عضو مجلس خبرگان رهبری با افشای ماهیت ایدئولوژیک جنگ‌افروزی‌های آمریکا اشاره کرد: «وزیر جنگ جنایتکار آمریکا صریحاً اعلام کرده که باید با اسلام بجنگیم و با ادعای پوشیدن زره خدا، مفاهیم جنگ آخرالزمانی را مطرح کرده و حتی بخش عقیدتی در پنتاگون راه انداخته‌اند؛ اما جهاد اسلامی دارای معنایی کاملاً متمدنانه و تمدن‌ساز است».

آیت‌الله کعبی در ادامه مؤلفه‌های چهارگانه نظریه جهاد تمدنی را تشریح کرد و گفت: «مؤلفه اول، ساخت و تولید مستمر قدرت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، مردمی و نظامی است».

وی درباره مؤلفه دوم افزود: «تولید قدرت در اسلام برای سلطه‌گری، کشورگشایی یا امپریالیسم نیست، بلکه هدف آن تحقق توحید، عدالت، کرامت انسانی و مقابله با طغیان، فساد و تجاوز روی زمین است». وی مؤلفه سوم را «مقابله با دشمنان بشریت» دانست و تاکید کرد: «امروز آمریکا و صهیونیسم دشمنان کل بشریت، مسیحیت و یهودیت هستند؛ ما با کافر مطلق بجنگ نمی‌پردازیم، بلکه جهاد ما علیه کافر طاغوت، متجاوز، استعمارگر و سدکننده راه خداست».

افشای دزدی نفت ونزوئلا توسط ترامپ و تبیین دکترین تولید مستمر قدرت

آیت‌الله کعبی با اشاره به رفتارهای استکباری مسئولان آمریکایی تصریح کرد: «همین ترامپ ملعون صریحاً درباره ونزوئلا گفت که ما آنجا باعث شدیم و نفت حق ماست و نفتشان را می‌دزدیم و حتی دزدی خود را توجیه می‌کنند تا جهان را به بردگی بکشند؛ جهاد تمدنی دقیقاً ایستادگی در برابر چنین جریان‌های برده‌ساز است».

وی مؤلفه چهارم جهاد تمدنی را «هدایت و فرماندهی رهبر باکفایت، موحد، عادل و پاسدار کرامت انسان» عنوان کرد که در اصل متعلق به امام معصوم (ع) و در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه است. وی در تعریف دکترین جهاد تمدنی گفت: «این دکترین، نظریه نظام‌مند تولید مستمر قدرت ملی و مردمی برای پایان دادن به سایه جنگ، تهدیدزدایی پایدار و استقرار امنیت ملی است».

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه امنیت ملی پایدار صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، خاطرنشان کرد: «آمادگی نظامی به تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار نیست، زیرا شرایط "نه جنگ و نه صلح" موجب نااطمینانی اقتصادی، فرسایش اجتماعی، اختلال در سرمایه‌گذاری، فشار روانی و آسیب‌پذیری زیرساختی می‌شود».

وی مسئله اصلی حکمرانی فقهی جنگ را عبور از مدیریت دائمی تهدید به سمت «پایان دادن به اصل تهدید» دانست و افزود: «پاسخ جهاد تمدنی، تولید مستمر قدرت مشروع، سازماندهی ظرفیت‌های دولت و جامعه، افزایش تاب‌آوری، تقویت بازدارندگی و گسترش ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک است».

آیت‌الله کعبی در تشریح سه مسئله کلیدی حکمرانی جنگ برپایه جهاد تمدنی، «سایه جنگ» را نخستین مسئله برشمرد و تصریح کرد: «سایه جنگ زمانی شکل می‌گیرد که تهدیدهای مکرر و نااطمینانی از آینده، بر تصمیمات عمومی و اقتصادی اثر منفی بگذارد و موجب افزایش هزینه‌های بیمه، فرسایش روانی جامعه، گسترش رانت و فساد و حتی خطای محاسباتی مسئولان شود». وی تأکید کرد: «پایان دادن به سایه جنگ هرگز به معنای تسلیم یا دادن امتیاز به متجاوز نیست، بلکه به معنای واداشتن متجاوزان به فهم و درک قدرت و اقتدار ملی است».

ضرورت تضمین پایان جنگ در مذاکرات و نقد ادبیات انفعالی «تنش‌زدایی»

آیت‌الله کعبی مسئله دوم را وضعیت فرسایشی «نه جنگ و نه صلح» خواند و اظهار داشت: «خروج از این وضعیت معلق تنها با اعلام پایان تهدید و اخذ تضمین قطعی پایان جنگ از سوی دشمن میسر است؛ همان‌طور که از روز اول گفتیم، هدف اصلی هرگونه مذاکره باید اخذ تضمین برای پایان دائمی جنگ و تهدید باشد، نه صرف مذاکره برای مذاکره».

وی مسئله سوم را «ضرورت عبور از قدرت مقطعی به قدرت ملی پایدار» دانست و یادآور شد: «قدرت نباید صرفاً در زمان بحران فعال شود، بلکه بر پایه جهاد تمدنی باید لحظه‌به‌لحظه تولید قدرت داشته باشیم و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم».

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین مبانی قرآنی و فقهی این دکترین پرداخت و با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال («وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ...») تصریح کرد: «هدف از دستور قرآنی برای تولید قدرت، "تهدیدزدایی" و ارعاب دشمن متجاوز است تا جرات حمله مجدد نداشته باشد». وی با انتقاد شدید از برخی ادبیات سیاسی خاطرنشان کرد: «ما در دوران تهدید دشمن، نباید از ادبیات انفعالی "تنش‌زدایی" استفاده کنیم، بلکه باید ادبیات "تولید اقتدار" را در برابر دشمنان به کار ببندیم».

آیت‌الله کعبی با تأکید بر اینکه آمادگی و تولید قدرت باید در همه ابعاد علمی، اقتصادی و فناورانه باشد، به دستاوردهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: «فناوری‌های فرانو بخش حیاتی از جنگ امروز است؛ اخیراً از پروژه‌های بسیار مهمی در تهران بازدید کردیم که شامل تولید سرورهای بومی، تراشه‌های بومی و باتری‌های کانتینری مدرنی بود که یک کانتینر آن توان تولید ۴۵۰ مگاوات برق (معادل برق یک استان بزرگ) را دارد تا در صورت حمله دشمن به زیرساخت‌ها، حیات کشور تداوم یابد». وی همچنین تقویت پول ملی از طریق تولید ثروت ملی را ضلعی مهم از جهاد تمدنی دانست.

روایت روحانی شهید پهپادساز و نقد تفسیر غلط از آیات صلح

آیت‌الله کعبی با استناد به آیه ۱۹۰ سوره بقره («وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا...») اظهار داشت: «نظام اسلامی در عین مقابله قاطع، رعایت موازین حقوق بین‌الملل و عدم تعرض به زنان، کودکان و بی‌گناهان را واجب می‌داند؛ بر خلاف دشمنان صهیونیست و آمریکایی که کودکان بی‌گناه غزه و لبنان را به خاک و خون می‌کشند». وی در پاسخ به کسانی که به آیه «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» برای پذیرش صلح استناد می‌کنند، تاکید کرد: «این آیه به معنای دعوت به صلح از موضع اقتدار است؛ یعنی باید دشمن را ضربه‌فنی و زمین‌گیر کرد تا مجبور به تسلیم شود، نه اینکه ما تسلیم خواسته‌های دشمن شویم؛ استناد به این آیه برای تسلیم شدن، تفسیری کاملاً غلط است».

وی با تأکید بر لزوم پیوند دانشگاه و صنعت در قالب «جهاد علمی و فناورانه»، به یاد و خاطره یک روحانی شهید اشاره کرد و گفت: «باید از طلبه شهید محسن فتاحی یاد کنم که در دفاع از حرم حضور داشت و سپس با جمع‌آوری نخبگان دانشگاه‌های علم و صنعت و امیرکبیر، شرکت دانش‌بنیان پهپادی تأسیس کرد و محصولاتش به توان دفاعی کشور بدل شد؛ او در سن ۳۶ سالگی شهید شد اما شرکت‌هایش همچنان برای اقتدار کشور پهپاد می‌سازند». وی تقویت پدافند غیرعامل، امنیت زیرساخت‌های دیجیتال و جلوگیری از مهاجرت ناخواسته نخبگان را از الزامات این جهاد خواند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نگاه ما به دیپلماسی و مذاکره باید بر مبنای «جهاد دیپلماتیک» باشد، افزود: «هدف دیپلماسی باید تضمین پایان جنگ، تنبیه متجاوز و مستندسازی جنایات دشمن باشد».

وی با افشای بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل در سایه قلدری غرب تصریح کرد: «امروزه حقوق بین‌الملل ضمانت اجرای خود را از دست داده است؛ دادگاه لاهه را تهدید می‌کنند که اگر یک آمریکایی یا اسرائیلی را بازداشت کنید تحریمتان می‌کنیم و به کاپیتولاسیون جنبه بین‌المللی داده‌اند».

افتخار نتانیاهو به جنایت پیجرها در سازمان ملل و لزوم تشکیل «اتحادیه بین‌المللی محور مقاومت»

آیت‌الله کعبی با اشاره به رسوایی‌های اخیر نهادهای بین‌المللی یادآور شد: «جنایتکاری مانند نتانیاهو پیجر به دست می‌گیرد و در تریبون سازمان ملل به جنایت و ترور افتخار می‌کند، در حالی که باید در همان‌جا محاکمه و بازداشت می‌شد».

وی راهکار مقابله با این بی‌قانون بین‌المللی را حرکت به سمت اتحادیه‌سازی دانست و تاکید کرد: «یکی از بازتاب‌های جهاد تمدنی، تشکیل "اتحادیه بین‌المللی محور مقاومت" میان ایران، حزب‌الله لبنان، مقاومت عراق و کلیه جریان‌های مقاومت منطقه است تا نظمی نوین بر پایه توحید، عدالت و کرامت انسانی ایجاد شود».

وی بر فعال‌سازی «بسیج حقوقدانان» و معاونت بین‌الملل بسیج برای استفاده از ظرفیت حقوقی میلیون‌ها حقوقدان مدافع کشور جهت مستندسازی پرونده‌های جنایات جنگی دشمن تأکید کرد. آیت‌الله کعبی در تشریح «جهاد اجتماعی» نیز گفت: «ارتقای سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی موجب تقویت مقاومت کشور در برابر بحران‌ها می‌شود و حواشی نباید به وحدت ملی آسیب بزند».

عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح «جهاد فرهنگی و هویتی»، مقابله با تهاجم فرهنگی غرب را حیاتی دانست و افشا کرد: «ترویج برهنگی و بی‌بندوباری یک طرح جهانی توسط دشمن برای مقابله با دین و فرهنگ ملت‌های مستقل است؛ همان‌طور که می‌بینید در کشوری مانند آذربایجان بحث ممنوعیت حجاب را مطرح کرده‌اند، لذا دفاع از فرهنگ عفاف و حجاب یک جهاد فرهنگی و ملی است».

نگاه قرارگاهی قوای سه‌گانه و پیشنهاد تشکیل «قرارگاه جهاد تمدنی»

آیت‌الله کعبی بر «جهاد مدیریتی و حکمرانی» تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی هم‌افزای قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و گفت: «نهادهای عالی کشور در دوران "نه جنگ و نه صلح" باید با نگاه قرارگاهی و تقسیم کار ملی، از تصمیمات ناکارآمد و موازیکاری جلوگیری کرده و مستمراً برای کشور قدرت تولید کنند». وی مردم را صاحبان اصلی امنیت ملی خواند و سازماندهی بسیج عمومی در عرصه تولید، اقتصاد، فناوری و نظارت اجتماعی را الگوی اصلی موفقیت دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود، چرخه هشت‌مرحله‌ای حکمرانی جنگ برپایه جهاد تمدنی را شامل: «شناخت مستمر تهدید»، «شناسایی ظرفیت‌ها»، «تعیین اولویت‌های راهبردی»، «تولید قدرت متناسب»، «سازماندهی مردمی»، «به‌کارگیری مشروع قدرت»، «ارزیابی نتایج» و «بازاتولید قدرت» تشریح کرد.

آیت‌الله کعبی با پیشنهاد عملیاتی تأسیس «قرارگاه جهاد تمدنی» سخنان خود را به پایان برد و تصریح کرد: «با راه‌اندازی قرارگاه جهاد تمدنی، آحاد ملت و دولت در کنار مجاهدانی که پای لانچر ایستاده‌اند و موشک‌های نقطه‌زنی را هدایت می‌کنند، ضربات سهمگین و جبران‌ناپذیری را بر پیکر دشمنان متجاوز وارد خواهند کرد».

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