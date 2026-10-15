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صنعا: شلیک موشک به‌سمت مدینه منوره کذب محض است

۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1878499
صنعا: شلیک موشک به‌سمت مدینه منوره کذب محض است

سعودی‌ها بار دیگر ادعای شلیک موشک از یمن به سمت شهر مدینه منوره را تکرار کردند که یمن بلافاصله این ادعا را تکذیب و آن را کذب محض خواند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش سعودی بار دیگر ادعای شلیک موشک از یمن به سمت شهر مدینه منوره را تکرار کردند که یمن بلافاصله این ادعا را تکذیب و آن را کذب محض خواند.

دقایقی پیش عربستان سعودی مدعی رهگیری یک موشک کروز در مدینه منوره شد؛ اما بلافاصله سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک پیام کوتاه اعلام کرد نیروهای مسلح یمن امروز هیچ شلیک موشکی به سمت عربستان نداشته‌اند.

سرتیپ یحیی سریع در این خصوص اظهار داشت: نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کنند که امروز هیچ‌گونه عملیاتی به سمت خاک عربستان انجام نداده‌اند و ادعای دشمن سعودی مبنی بر حمله به سوی مدینه منوره، دروغی بزرگ و بهتانی آشکار است.

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