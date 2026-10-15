افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی نقض آشکار حقوق ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس اقدام دولت کلمبیا در افتتاح سفارت این کشور در قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد و آن را تعرضی آشکار به حقوق ملت فلسطین و نقض صریح قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل دانست که هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی شهر قدس را رد می‌کنند.

حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: قدس، سرزمین اشغالی فلسطین است و اقدام دولت کلمبیا در افتتاح سفارت خود در این شهر، تجاوزی آشکار به حقوق ملت فلسطین به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین عقب‌نشینی دولت جدید کلمبیا از مواضع گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را محکوم کرد و افزود پترو به دلیل ارتکاب جنایت نسل‌کشی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، روابط کشورش با این رژیم را قطع کرده بود.

حماس تاکید کرد: عقب‌نشینی دولت جدید کلمبیا از مواضع شرافتمندانه رئیس‌جمهور پیشین این کشور، به معنای جانبداری و تکیه شکست‌ خورده بر رژیمی جنایتکار است که انزوای بین‌المللی آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این جنبش از دولت کلمبیا خواست فوراً از این تصمیم عقب‌نشینی کند و از برداشتن چنین گامی خودداری کند؛ اقدامی که نقض حقوق ملت فلسطین و نادیده گرفتن عادلانه بودن مسئله فلسطین و حق این ملت در تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس است.

حماس در پایان تاکید کرد دولت کلمبیا باید این تصمیم را لغو کند و به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل درباره وضعیت قدس و حقوق ملت فلسطین پایبند بماند.

روز گذشته کلمبیا سفارت خود در قدس اشغالی را با حضور وزیر خارجه خود و رئیس دستگاه دیپلماسی رژیم صهیونیستی افتتاح کرد.

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