ایران در قلب آمریکا، قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران با کسب سه مدال طلا و دو مدال برنز و مجموع ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی را از آن خود کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران در پایان این رقابت‌ها که در آمریکا برگزار شد، با عملکردی موفق و کسب ۱۱۹ امتیاز، بالاتر از تیم قزاقستان قرار گرفت و جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.

در این مسابقات، عرفان جرکنی، ابوالفضل مهمدی و یاسین یزدی با کسب مدال طلا و محمد کمالی و محمدهادی صیدی با کسب مدال برنز، پنج مدال تیم ایران را به دست آوردند.

این قهرمانی در شرایطی به دست آمد که تیم ملی ایران با اتکا به مدال‌های طلای نمایندگان خود و مجموع امتیازات کسب‌شده، در رقابت با حریفان بین‌المللی به جایگاه نخست رسید.

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