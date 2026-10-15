به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی، از علمای مطرح شیعه افغانستان، پس از چهار ماه اقامت در خارج از کشور خود، روز چهارشنبه ۲۲ مهر به کابل بازگشت. بازگشت او در حالی صورت گرفت که اعلام تصمیمش برای خودداری از انتقاد علنی از طالبان، در کنار سابقه اعتراض‌هایش به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شیعیان، به یکی از محورهای اصلی توجه رسانه‌های افغانستان تبدیل شده است.

درمان و تبلیغ؛ دلیل اعلام‌شده سفر

واعظ‌زاده بهسودی در سخنرانی پس از بازگشت گفت که با اهداف درمانی و تبلیغی از افغانستان خارج شده و به توصیه پزشکان، برای تکمیل روند درمان مدت بیشتری در خارج از کشور مانده است. او همچنین توضیح داد که معمولاً حدود ۱۰ ماه از سال را در کابل به تدریس و فعالیت‌های علمی و دینی می‌گذراند و ماه‌های محرم و صفر را به تبلیغ اختصاص می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، شماری از شهروندان در فرودگاه کابل از او استقبال کردند و وی را تا مدرسه دارالمعارف اهل‌بیت(ع) در غرب کابل همراهی کردند. با این حال، استقبال گزارش‌شده به‌تنهایی برای تعیین گستره واکنش افکار عمومی یا میزان حمایت و مخالفت با مواضع جدید او کافی نیست.

تغییر رویکرد در برابر طالبان

مهم‌ترین بخش سخنان واعظ‌زاده بهسودی، اعلام تصمیم او برای انتقال انتقادها از فضای عمومی به گفت‌وگوهای خصوصی است. او گفته است اگر زمینه برگزاری جلسه‌ای محرمانه با مقام‌های طالبان فراهم شود، مشکلات شیعیان را در آنجا مطرح خواهد کرد. وی همچنین رسانه‌ها را متهم کرده است که با برجسته‌کردن برخی خبرها، به‌جای کمک به حل مشکلات، به تشدید آن‌ها دامن می‌زنند.

این تصمیم در شرایطی اعلام شده که او در ماه خرداد، درست قبل از خارج شدن از افغانستان، از افزایش فشارها بر شیعیان انتقاد کرده و گفته بود حکومت طالبان به مشکلات این جامعه توجهی ندارد. همچنین، دفتر و مدرسه تحت مدیریت او در غرب کابل در ماه مرداد به‌دست وزارت عدلیه طالبان بسته شد و حدود یک هفته بعد دوباره فعالیت خود را از سر گرفت.

سایه نگرانی‌های امنیتی بر بازگشت

درست یک ماه قبل، یکی از رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع ناشناس مدعی شده بود که واعظ‌زاده بهسودی در صورت بازگشت به کشور با خطر بازداشت روبه‌رو خواهد شد. این ادعا به‌طور مستقل تأیید نشده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را علت قطعی اقامت چهارماهه یا تغییر موضع اخیر او دانست.

در مجموع، بازگشت این عالم شیعه دو وجه دارد: از یک سو، بازگشت او به فعالیت‌های دینی در کابل و استقبال شماری از شهروندان؛ از سوی دیگر، پرسش درباره پیامدهای کنارگذاشتن انتقادهای علنی. هنوز روشن نیست که گفت‌وگوهای خصوصی مورد نظر او با طالبان برگزار خواهد شد یا این رویکرد تا چه اندازه می‌تواند به کاهش مشکلات شیعیان بینجامد.

این وضعیت در حالی است که در هفته‌های اخیر فشار طالبان بر جامعه شیعه افغانستان افزایش چشمگیری یافته و بسیاری از شخصیت‌های شیعه بازداشت یا مجبور به ترک کشور شده‌اند.

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