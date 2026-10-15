به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حاج حسین یکتا در مراسم شبی با شهدای یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که با رویکرد اعتکاف راهبرد امام شهید و رسالت امت مبعوث در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد گفت: ما هشت سال پشت در بهشت خدا بودیم و همیشه حرفمان این است که بچه‌ها کاری کنید در این سه روز به خیمه بقیه‌الله برسید.

راوی دفاع مقدس عنوان کرد: این روزها خود بنده هم وقت بیشتری برای سن نوجوانان می‌گذارم. این بچه‌های نوجوان ما وسط آتشی سنگین هستند و حقیقتاً دشمن دستش خوب به دل و ذهن و فکر بچه‌ها رسیده است. مسجد، اعتکاف، منبر و محراب در کنار هم می‌بینیم که چگونه دست بچه‌ها را می‌گیرد.

یکتا تصریح کرد: آن موقع که امام راحل فرمود این تربت و مزار پاک شهیدان تا قیامت دارالشفای عاشقان و عارفان و دل‌سوخته‌ها و احرار عالم می‌شود، ما تصوری از شلمچه و شب کربلای چهار و پنج نداشتیم. ولی می‌بینید که با دل‌های دختر و پسرها این شهدا دارند چه کار می‌کنند. من باورم این است که زبان مشترک دنیا دیگر انگلیسی نیست، زبان مشترک دنیا شهید و شهادت است.

وی افزود: به‌ویژه بعد از شهادت امام شهیدمان، شهید سید حسن نصرالله و بعد حاج قاسم و آیت‌الله رئیسی و همه شهدایی که می‌رسیم به شهدای کودک غزه که دل‌ها را برد و دل‌ها را سوزاند، امروز زبان مشترک عالم شهید و شهادت شده است. حالا ما این زبان مشترک را در اعتکاف استفاده کنیم. «عند ربهم یرزقون»ها بیایند دم افطار و قبل از غروب، لقمه بگیرند از عالم بالا و به کام بچه‌ها بگذارند تا «کلو من طیبات» شود. امروز رشته دل هر کسی به این شهدا گره خورده و اینها واسطه فیض و اتصال بین عرض و سما شدند.

وی با تأکید بر ویژگی خاص اعتکاف امسال گفت: شما اولین اعتکاف بعد از شهادت امام شهیدمان را دارید؛ اعتکافی که باید خون‌خواه آماده کند. خون‌خواهی که حیات می‌آورد جریان‌سازی می‌آورد سازماندهی می‌آورد و عَلَمی را به دست این بچه‌ها می‌دهد تا حس و حال ثاراللهی و انتقام خون خدا گرفتنی پیدا کنند. این اعتکاف از آن اعتکاف‌های مهم است.

یکتا با اشاره به سفر خود به لبنان گفت: در چند روزی که در لبنان بودیم و خدمت خانواده شهدا و بچه‌ها و رزمنده‌ها در جاهای مختلف رفتیم، در این دو سه روز کوتاه ولی پرخیر و برکت همه نگاهشان به ایران بود. همه نگاهشان به این پرچم‌داری و میدان‌داری مردم ایران و این بعثت و این خون امام شهید و این شهداست.

وی با اشاره به حضور نیروهای مسلح و مردم در میدان تصریح کرد: این روزها برای بچه‌های نیروهای مسلحمان، ارتش قهرمانمان، سپاه وسط میدانمان، بچه‌های فراجا و امنیتی‌مان، همه کسانی که دست به دست هم دادند و مردمی که مبعوث شدند، ید واحده شدند و یدالله شدند و یدالله فوق ایدیهم شده و اتفاق‌های مهم دارد رقم می‌زند.

این راوی دفاع مقدس افزود: حالا ما یک لشکر بزرگی را داریم سازماندهی می‌کنیم؛ شماها به اذن الله و به عنایت خدا دارید وارد پادگان معرفت و بصیرت اعتکاف می‌شوید و اینها دارند تجهیز می‌شوند، مسلح می‌شوند و آماده می‌شوند برای مأموریتی بزرگ.

وی با اشاره به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی از یازدهمین کنگره ملی اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف امسال اعتکاف پادگانی باید باشد؛ اینکه دوستان ارتش، حاج آقای حسنی و همه عزیزان و فرماندهی این میزبانی را پذیرفتند، عالم بی‌حکمت نیست. وقتی کار معنوی می‌شود، الهی می‌شود، خدایی می‌شود، معتکف در خانه خدا می‌خواهد شود، امسال به نظر من اعتکاف از باب‌الشهدا شروع شد.

یکتا اظهار کرد: از این فضای ارتش و پادگان و آموزشگاه و دانشگاه افسری شروع شد. یعنی معتکف‌های امسال باید افسران امام زمان(عج) تحویل داده شوند؛ خدا به نیت‌های ما نگاه می‌کند و یک گروهان هفتاد نفر با هم صیغه عقد اخوت می‌خواندند، خط می‌شکستند و یک لشکر را نابود می‌کردند. کی گفته خدا نمی‌نویسد؟ برای اتفاق‌های بزرگ و غلبه بر غصه‌های کثیره چی گفته؟ اگر باورمان شود که اعتکاف امسال از دانشگاه افسری امام علی(ع) و نزدیک‌ترین نقطه به مقتل امام شهیدمان شروع شد، می‌تواند مقدمه اتفاق‌های مهم باشد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس اول بیان کرد: ما این روزها در صبر مردم لبنان، صبر توحیدی و صبر الهی دیدیم. ما در این خون آقا، خونی که فتنه و کودتای ۱۸ و ۱۹ دی را تبدیل به بعثت کرد، دیدیم. این بعثت مردم را در سرما و گرمای دویست و خرده‌ای شب داریم می‌بینیم.



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