گزارش جدید یوناما: بازداشت زنان، مجازات بدنی و محدودیت علیه شیعیان افغانستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود که امروز (۲۲ مهر - ۱۵ اکتبر) منتشر شد، از تداوم محدودیت‌ها علیه زنان، بازداشت و قتل خودسرانه مقام‌ها و نظامیان پیشین، اجرای مجازات بدنی و فشار بر نهادهای وابسته به جامعه شیعه خبر داده است. این گزارش وضعیت حقوق بشر افغانستان را از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ بررسی می‌کند.

تداوم محدودیت‌ها علیه زنان

بر اساس گزارش یوناما، طی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، بیش از ۵۰ مورد بازداشت، توقیف و اخطار به زنان به اتهام نقض دستورالعمل‌های حجاب مستند شده است. این موارد عمدتاً در هرات و کابل رخ داده‌اند. در یکی از موارد، مأموران اداره امر به معروف طالبان دختری ۱۳ ساله را به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل حجاب یک شب بازداشت کردند.

یوناما همچنین از جلوگیری مأموران طالبان از ورود زنان به مراکز درمانی و فروشگاه‌ها به دلیل همراه نداشتن محرم خبر داده است. در این گزارش آمده است که در سپتامبر ۲۰۲۶، پنج سال از محرومیت دختران از آموزش رسمی بالاتر از پایه ششم گذشته است. مقام‌های طالبان همچنان بر لزوم رعایت حجاب مورد نظر خود و محدودیت‌های مرتبط با حضور زنان در جامعه تأکید دارند.

بازداشت و قتل مقام‌ها و نظامیان پیشین

بخش حقوق بشر یوناما در این دوره دست‌کم ۱۴ مورد بازداشت خودسرانه و چهار مورد قتل اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است. این افراد با وجود اعلام عفو عمومی طالبان در اوت ۲۰۲۱، پس از بازگشت به کشور همچنان در معرض نقض حقوق بشر قرار دارند.

در یکی از موارد، مردی که حدود سه هفته پیش از ایران به افغانستان بازگشته بود، در ۹ ژوئیه در استان پکتیکا به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. یوناما همچنین از بازداشت یک عضو پیشین نیروهای امنیتی و منتقد طالبان در فرودگاه بین‌المللی کابل خبر داده است.

مجازات بدنی و محدودیت رسانه‌ها

بر اساس این گزارش، یوناما در فاصله ژوئیه تا سپتامبر، اجرای مجازات بدنی علیه ۲۸ نفر، شامل ۲۲ مرد و ۶ زن، را مستند کرده است. در یکی از موارد، پنج نفر در استان غزنی هرکدام بین ۳۶ تا ۳۹ ضربه شلاق خوردند.

این گزارش همچنین از تعلیق فعالیت چند رسانه، از جمله شبکه تلویزیونی تمدن، رادیو اصلاح، مرکز رسانه‌ای الپیس و تلویزیون راه فردا، خبر می‌دهد.

فشار بر نهادهای وابسته به شیعیان

در بخش دیگری از گزارش، یوناما از تشدید فشار بر نهادهای مرتبط با جامعه شیعه در غرب کابل خبر داده است. بر اساس این گزارش، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی و وزارت عدلیه طالبان هفت مرکز، شامل یک درمانگاه، دو مرکز آموزشی، یک باشگاه ورزشی، دو مدرسه دینی و یک مسجد را تعطیل کردند. مقام‌های طالبان اختلافات مربوط به مالکیت زمین را از دلایل این اقدام عنوان کرده‌اند.

همچنین، مجوز فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین کابل و شعبه آن در غزنی در ۱۶ سپتامبر لغو شد. این اقدام پس از بازداشت ۲۸ نفر از کارکنان مرد دانشگاه در پنجم سپتامبر صورت گرفت؛ بیشتر بازداشت‌شدگان طی روزهای بعد آزاد شدند. یوناما همچنین از بازداشت دست‌کم شش نفر دیگر در ارتباط با این پرونده و بازداشت شش کارمند یک مجموعه آموزشی و فرهنگی در ۱۹ سپتامبر خبر داده است. این تحولات، نگرانی‌ها درباره ادامه فعالیت مراکز آموزشی، مذهبی و خدماتی مرتبط با جامعه شیعه افغانستان را افزایش داده است.

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