شعار اعتکاف ۱۴۰۵ با محوریت «امام شهید» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از شعار اعتکاف سال ۱۴۰۵ شمسی و ۱۴۴۸ قمری شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه همزمان با افتتاحیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف در سالن همایش‌های دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد.

شعار امسال با محوریت «اعتکاف؛ راهبرد امام شهید، رسالت امت مبعوث» بر پیوند سنت معنوی اعتکاف با اندیشه‌ها و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و مسئولیت امت در تداوم این مسیر تأکید دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به احیای این سنت نبوی گفت: امام شهید در دوران زعامت خود ۴۷ بار درباره اعتکاف سخن گفتند و با هدایت این جریان معنوی زمینه گسترش این عبادت را در جامعه فراهم کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، اعتکاف را فرصتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تربیتی مسجد دانست و گفت: بر اساس بررسی‌ها و گزارش بنیاد شهید، بیش از ۹۷ درصد شهدای ما تربیت‌شده مسجد و بچه‌های مسجد بودند؛ ظرفیتی که باید در مسیر تربیت نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر جایگاه اعتکاف در معارف اسلامی خواستار مشارکت همه ارکان نظام برای گسترش این سنت معنوی شد و گفت: اعتکاف از جامع‌ترین عبادات است و با فراهم کردن زمینه انقطاع از غیر خدا و اتصال به پروردگار، در تقویت معنویت و اقتدار انسان نقش دارد.

در این مراسم، آیت‌الله محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهدوی‌پور نماینده ولی‌فقیه در آفریقا، امیر عیسی بیات از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه سابق تهران و حاج محمود لولاچیان خیر اعتکافی، نیز حضور داشتند.

رونمایی از آثار پژوهشی، علمی و رسانه‌ای ستاد مرکزی اعتکاف

مراسم رونمایی از آثار پژوهشی، علمی، هنری و رسانه‌ای ستاد مرکزی اعتکاف برگزار شد و طی آن مجموعه‌ای از کتاب‌ها و یک اثر مستند با محوریت احیای سنت اعتکاف، تبیین تجربیات موفق و معرفی دستاوردهای علمی و فرهنگی این حوزه رونمایی شد.

در این مراسم از کتاب احیاگر اعتکاف شامل مجموعه بیانات رهبر شهید انقلاب از آغاز دوران رهبری ایشان درباره اعتکاف رونمایی شد. همچنین مستند احیاگر اعتکاف به کارگردانی امیرحسین مختاری که روایتی از روند رشد و گسترش اعتکاف، تاریخ شفاهی این سنت عبادی و نقش هدایت‌های رهبر شهید انقلاب، امام مجاهد در احیای آن است به نمایش گذاشته شد و از آن رونمایی شد.

همچنین سه جلد کتاب شامل مجموعه آثار برگزیده هنری، علمی و ادبی هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف معرفی و رونمایی شد.

در ادامه، مجموعه‌ای از کتاب‌های مبتنی بر دانش و تجربیات میدانی اعتکاف‌های شاخص نیز در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت که موضوعاتی همچون اعتکاف دانش‌آموزی، سیاست‌های رسانه‌ای اعتکاف و مدیریت فرهنگی اعتکاف را دربر می‌گیرد. این آثار با هدف ثبت و انتقال تجربه‌های موفق، توسعه دانش تخصصی اعتکاف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای برای ارتقای کیفیت برگزاری این آیین معنوی تدوین و تولید شده‌اند.

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