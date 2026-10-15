به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی درباره توقف پخش برنامه‌های بی‌بی‌سی از فرستنده‌های رادیویی افغانستان نوشت که طالبان طی ماه‌های اخیر فشار بر رسانه‌ها را افزایش داده و پیش از این، عمدتاً رسانه‌های داخلی افغانستان را هدف قرار داده بود.

این روزنامه با اشاره به تلویزیون تمدن و تلویزیون راه فردا، هر دو را رسانه‌هایی مرتبط با جامعه شیعه افغانستان معرفی کرد؛ جامعه‌ای که به گفته گزارش، با فشار فزاینده طالبان روبه‌روست. طالبان در ۲۳ ژوئن تلویزیون تمدن را تعطیل کرد و در ۶ سپتامبر نیز با یورش به دفتر تلویزیون راه فردا، پخش برنامه‌های آن را متوقف و مالک این رسانه، سلمان اخلاقی، را بازداشت کرد.

نیویورک‌تایمز افزوده است که طالبان پیش‌تر یک نهاد میانجی میان جامعه شیعه و حکومت (کمیسیون عالی شیعیان افغانستان) را منحل کرده، یک مدرسه دینی شیعی (حوزه علمیه خاتم النبیین) را بسته و به هزاران نفر در شهرکی شیعه‌نشین در کابل (شهرک امید سبز) دستور تخلیه خانه‌هایشان را داده بود. این تحولات در کنار محدودیت‌های گسترده‌تر رسانه‌ای، نگرانی‌ها درباره دسترسی مردم افغانستان به اطلاعات مستقل را افزایش داده است.

از سوی دیگر کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ۳۰ سپتامبر از تعطیلی دفتر خبرگزاری صدای افغان (آوا) در کابل و بازداشت شش تن از کارکنان رسانه‌ای خبر داد. نیروهای طالبان تجهیزات و اسناد این خبرگزاری را ضبط و دفتر آن را مهروموم کردند.

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