به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در کنفرانس «تحفظ ختم نبوت» که به همت شورای ملی وحدت پاکستان در شهر ملتان این کشور برگزار شد، با تأکید بر جایگاه اعتقادی ختم نبوت و واقعه غدیر خم، تصریح کرد: مسئله ختم نبوت در جامعه ما روشن و تثبیت‌شده است و اعلام ولایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) در واقعه غدیر، جایگاه امامت را پس از پایان نبوت تبیین می‌کند.

وی در ادامه، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، اظهار داشت: شهادت ایشان زمینه‌ساز همگرایی گسترده‌تر در میان امت اسلامی شده است؛ به‌گونه‌ای که اقشار مختلف جامعه در یاد و اندوه ایشان سهیم‌اند و عزم خود را برای حمایت از مظلومان بیش از پیش نشان می‌دهند.

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی در این کشور تأکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد فضای اتحاد و همدلی در پاکستان خدشه‌دار شود یا اقدامی به تضعیف این وحدت بینجامد. پاکستان حاصل فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های ملت و نیاکان ماست؛ ازاین‌رو، حفظ امنیت، تقویت ثبات و پاسداری از وحدت ملی، مسئولیتی مشترک بر عهده همه اقشار جامعه و جریان‌های فکری و مذهبی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین میثمی همچنین با تأکید بر اهمیت همگرایی میان مذاهب و جریان‌های مختلف، خواستار تقویت روحیه برادری، پرهیز از اختلاف‌افکنی و گسترش همکاری‌های متقابل برای حفظ انسجام اجتماعی شد.

وی خاطرنشان کرد که همه مکاتب فکری و مذهبی باید در پاسداری از ثبات، امنیت و یکپارچگی پاکستان نقش فعال و مسئولانه‌ای ایفا کنند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنفرانس «تحفظ ختم نبوت»، به‌ویژه جمعیت علمای پاکستان، برگزاری این نشست را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: چنین گردهمایی‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت وحدت امت اسلامی، گسترش همبستگی میان مسلمانان و تحکیم روابط میان جریان‌های مختلف مذهبی ایفا کند.

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