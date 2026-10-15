سردار نقدی: ایمان و انسجام ملی، محاسبات دشمن را برهم زده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار محمدرضا نقدی عصر امروز، پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، در اجتماع «جان‌فدایان ایران» در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای کشور، اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، جلوه‌ای تازه از عزت، استقلال‌طلبی و پایداری را در جهان به نمایش گذاشته است.

وی با تجلیل از حضور پیوسته مردم در اجتماعات مردمی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان و وفاداری به آرمان‌های الهی، در برابر قدرت‌هایی ایستادگی کرده که برای تحمیل خواسته‌های خود از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند، اما مقاومت مردم موجب شده است نقشه‌های آنان به نتیجه نرسد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تشریح اهداف دشمن در جنگ اخیر بیان کرد: تغییر نظام جمهوری اسلامی و ایجاد زمینه برای تجزیه کشور، از مهم‌ترین اهدافی بود که دشمن برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده بود، اما روند تحولات از همان روزهای ابتدایی نشان داد که دستیابی به این اهداف امکان‌پذیر نیست و در ادامه نیز توان نظامی دشمن با ضربات سنگینی مواجه شد.

برتری اراده و باور بر محاسبات نظامی دشمن

نقدی با بیان اینکه اقتدار ملت ایران را نمی‌توان تنها با معیارهای نظامی و تسلیحاتی ارزیابی کرد، گفت: دشمن در تحلیل شکست‌های خود به دنبال توجیهات نظامی و کمبود تجهیزات است، در حالی که آنچه معادلات میدان را تغییر داده، ایمان راسخ، روحیه فداکاری و آمادگی مردم و رزمندگان برای دفاع از کشور است.

وی تفاوت انگیزه و روحیه نیروهای ایرانی با نیروهای دشمن را از عوامل اثرگذار در میدان نبرد دانست و افزود: رزمندگان ایران با الهام از مکتب عاشورا و تأسی به شخصیت‌هایی همچون حضرت ابوالفضل العباس(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع)، دفاع از میهن و ارزش‌های دینی را وظیفه‌ای اعتقادی می‌دانند و همین باور، قدرت ایستادگی آنان را افزایش داده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با یادآوری رشادت‌های فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: تاریخ دفاع مقدس سرشار از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد بسیاری از فرماندهان بدون توجه به منافع شخصی و مادی، تنها با انگیزه انجام تکلیف الهی در میدان حاضر شدند و میراثی ارزشمند از اخلاص، شجاعت و ازخودگذشتگی برای نسل‌های آینده برجای گذاشتند.

اخلاص و مسئولیت‌پذیری؛ میراث ماندگار فرهنگ بسیجی

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با نقل خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس درباره آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای اظهار کرد: بنا بر روایت یکی از فرماندهان آن دوران، ایشان پس از پایان جنگ، لباس بسیجی خود را بازگرداند تا در اختیار رزمنده دیگری قرار گیرد و همچنین مبلغی را که احتمال می‌داد بابت استفاده از امکانات بیت‌المال بر عهده داشته باشد، پرداخت کرد.

وی این رفتار را جلوه‌ای از پایبندی به فرهنگ بسیجی و حساسیت نسبت به حقوق عمومی دانست و گفت: چنین نمونه‌هایی از ساده‌زیستی، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری فرماندهان، نقش مهمی در تقویت اعتماد و انگیزه رزمندگان داشته و نشان می‌دهد که ارزش‌های انقلابی باید در رفتار و عملکرد افراد نمود پیدا کند.

بازتاب مقاومت ملت ایران در معادلات جهانی

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به پیامدهای بین‌المللی تحولات اخیر اظهار کرد: مقاومت مردم ایران تنها به مرزهای جغرافیایی کشور محدود نمانده، بلکه به گفته وی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی جهان داشته و توجه ملت‌های مختلف را به الگوی ایستادگی و استقلال‌خواهی ایرانیان جلب کرده است.

نقدی با اشاره به مخالفت‌ها با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر سلطه و فشار، با مخالفت‌هایی در عرصه بین‌المللی مواجه شده و مقاومت ملت ایران نیز در این شرایط، جایگاهی برجسته یافته است.

وی با تأکید بر پیشینه تاریخی ایثار و مقاومت در ایران بیان کرد: برای شناخت ریشه‌های این روحیه می‌توان به مبارزات میرزا کوچک‌خان جنگلی، حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس و فداکاری‌های صورت‌گرفته در حوادث اخیر مراجعه کرد؛ صحنه‌هایی که در آن رزمندگان و کادر درمان با احساس مسئولیت و ازخودگذشتگی به انجام وظیفه پرداختند.

فشار اقتصادی؛ ابزار تازه دشمن برای تضعیف اراده ملی

سردار نقدی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: استمرار حضور مردم در صحنه، بیانگر پایبندی آنان به ارزش‌ها و اهدافی است که برای حفظ آن هزینه‌های فراوانی پرداخت شده است.

وی با اشاره به شرایط نظامی منطقه و محاسبات دشمن درباره احتمال گسترش درگیری‌ها اظهار کرد: هزینه‌های سنگین و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی اقدامات نظامی، دشمن را در تصمیم‌گیری با محدودیت مواجه کرده و به همین دلیل، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی، شرایط داخلی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تحریم‌ها و ایجاد دشواری‌های معیشتی را بخشی از این رویکرد دانست و افزود: دشمن امیدوار است با افزایش فشار بر زندگی مردم، انسجام اجتماعی و اراده ملی را تضعیف کند، اما تجربه مقاومت ملت ایران نشان داده است که این محاسبات نیز با هوشیاری و همبستگی مردم ناکام خواهد ماند.

نقدی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و تداوم حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان و انسجام خود، مسیر دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های کشور را ادامه خواهد داد.

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