پادکست ابنا | حضرت زینب به روایت حضرت فاطمه زهرا علیهما السلام؛ مادرِ مادر...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «یک روز که علی در خانه نبود و بچه‌ها بیرون بودند، زینب را صدا زدم. آمد و کنار بسترم نشست. گفتم: «زینبم... دخترِ صبورِ مادر... هنگامه رفتنِ من نزدیک است» حلقه‌های اشک را در چشم‌هایش دیدم. پیراهنی را که با دست‌های خودم بافته بودم، به دست‌های کوچکش سپردم و گفتم: «زینبِ من... این امانتِ مادر نزد تو باشد...» قسمت هفتم این مجموعه هشت قسمتی را بشنوید.