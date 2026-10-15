مولوی حسام در نشست بعثت امت محمد(ص)؛ آمادگی دفاعی، ضرورتی فقهی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی حبیب‌الله حسام، رئیس شورای اخوت افغانستان، در پنجمین نشست بین‌المللی بعثت امت محمد(ص) که روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به همت مجمع قادمون برگزار شد، با استناد به آیات قرآن کریم و قواعد فقه اسلامی، بر ضرورت بازنگری در راهبرد دفاعی جهان اسلام و تقویت توان بازدارندگی در برابر تجاوز تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط فلسطین و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که تداوم اشغال، کشته‌شدن کودکان فلسطینی و واردآمدن خسارت به سرزمین‌های اسلامی، ضرورت بررسی دوباره احکام فقهی مرتبط با دفاع مشروع و آمادگی نظامی را برجسته می‌کند.

رئیس شورای اخوت افغانستان با طرح این پرسش که قرآن کریم، سنت نبوی و فقه اسلامی در شرایط کنونی چه راهبرد دفاعی‌ای را اقتضا می‌کنند، به آیه ۶۰ سوره انفال استناد کرد و گفت: فرمان الهی «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» بر ضرورت فراهم‌کردن توان و آمادگی در برابر دشمنان دلالت دارد.

به گفته وی، جهان اسلام باید برای ایجاد قدرتی بازدارنده تلاش کند تا متجاوزان از تعرض به سرزمین‌ها و جوامع مسلمانان بازداشته شوند.

مولوی حسام در ادامه با اشاره به آیه «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ»، دفاع را عاملی برای جلوگیری از گسترش فساد و ویرانی در زمین دانست و تأکید کرد که آمادگی دفاعی باید به‌گونه‌ای باشد که از شهرها، مراکز علمی و عبادتگاه‌ها و امنیت مردم حفاظت کند.

وی همچنین با استناد به آیه «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»، بر ضرورت پاسخ متناسب به تجاوز تأکید کرد و گفت که از نگاه وی، توان دفاعی باید متناسب با سطح تهدیدها توسعه یابد تا امکان مقابله با ابزارها و ظرفیت‌های نظامی متجاوزان فراهم شود.

رئیس شورای اخوت افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود، سه قاعده فقهی را در تبیین ضرورت‌های دفاعی مطرح کرد: قاعده نفی ضرر، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» و اصل رعایت تناسب در حد ضرورت. وی با استناد به این قواعد، بر لزوم بررسی اجتهادی شرایط کنونی و تعیین تکلیف فقهی مسائل مرتبط با دفاع و بازدارندگی تأکید کرد.

مولوی حسام با اشاره به موضوع تسلیحات راهبردی، استدلال کرد که جهان اسلام باید برای تأمین امنیت سرزمین‌های خود و جلوگیری از تکرار تجاوزها، درباره ظرفیت‌های بازدارنده متناسب با تهدیدهای موجود تصمیم‌گیری کند.

وی این موضوع را از ضرورت‌های مهم پیش‌روی کشورهای اسلامی دانست و خواستار توجه جدی به ابعاد فقهی، نظامی و اقتصادی آن شد.

وی در پایان خطاب به علمای جهان اسلام تأکید کرد که در بازنگری‌های فقهی خود، مسئله ایجاد قدرت بازدارنده و حفاظت از امنیت سرزمین‌های اسلامی را مورد توجه قرار دهند تا از تداوم تجاوز، نقض حرمت مسلمانان و غارت منابع جوامع اسلامی جلوگیری شود.

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