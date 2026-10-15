به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حیدری، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم، امروز(پنجشنبه 23 مهرماه) در حاشیه برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان،در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به یکی از ویژگی‌های مهم مسابقات مدهامتان افزود: رویکرد تیمی این مسابقات، فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همکاری و فعالیت جمعی در میان جوانان و نوجوانان است؛ رویکردی که ریشه در آموزه‌های قرآن کریم و تعالیم دینی دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های گروهی در محیط مسجد گفت: این مسابقات زمینه‌ای فراهم می‌کند تا جوانان در محله‌های خود، کار گروهی را تجربه کنند؛ چراکه همکاری و فعالیت جمعی، انسان را می‌سازد، توانمندی‌های او را تقویت می‌کند و زمینه رشد فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

حجت‌الاسلام حیدری با بیان اینکه نباید هدف از شرکت در مسابقات قرآنی را صرفاً دریافت گواهی، هدیه یا کسب رتبه دانست، تصریح کرد: ما باید در مسیر انس با قرآن کریم، با خداوند معامله کنیم و هدف اصلی خود را آشنایی با معارف قرآن و به‌کارگیری آموزه‌های آن در زندگی قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر از دوران نوجوانی، آموزه‌های قرآن کریم را به‌تدریج در زندگی خود جاری کنیم، در مسیر تبدیل‌شدن به انسانی قرآنی و موحد قرار خواهیم گرفت و معارف الهی به ما در شناخت مسیر درست زندگی و تشخیص حق از باطل کمک خواهد کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم افزود: هدف نهایی این حرکت فرهنگی آن است که در یک بازه زمانی مناسب، نسلی پرورش یابد که با قرآن مأنوس باشد و آموزه‌های آن را در زندگی خود به کار گیرد؛ نسلی که مسیر توحید را بشناسد و در جهت بندگی خداوند حرکت کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در پایان تصریح کرد: در مرحله استانی مسابقات قرآنی «مدهامتان» ۷۲۹ نفر در قالب ۸۱ تیم در دو بخضش خواهران وبرادران در در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله قرائت ترتیل، حفظ عمومی جزء یک، سه و پنج، حفظ تخصصی ۱۰ جزء و ۳۰ جزء و همچنین رشته‌های مرتبط با هنرهای قرآنی در حال رقابت هستند وتیمهای برگزیده به مرحله کشوری راه می یابند.

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