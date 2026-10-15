ترامپ به دنبال سلب تابعیت ایلهان عمر؛ تلفن و مدارک نماینده مسلمان کنگره توقیف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دولت دونالد ترامپ با تشدید تحقیقات درباره ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره آمریکا، در پی زمینه‌سازی برای سلب تابعیت آمریکایی و احتمال اخراج او از این کشور است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که تحقیقات فدرال با تمرکز بر پرونده مهاجرتی ایلهان عمر و احتمال ارائه اطلاعات نادرست درباره تاریخ تولد او و سوابق پدرش در جریان است.

در ادامه این تحقیقات، مأموران فدرال روز دوشنبه خانه عمر در واشنگتن را بازرسی کردند. همچنین، تلفن همراه او توقیف شده و بیش از ۱۲ احضاریه از سوی هیئت منصفه بزرگ، از جمله برای برخی بستگانش، صادر شده است.

ایلهان عمر که در سال ۱۹۹۵ به‌عنوان پناهنده از سومالی وارد آمریکا شد و در سال ۲۰۰۰ تابعیت این کشور را به دست آورد، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و تحقیقات را اقدامی با انگیزه سیاسی دانسته است.

با وجود تشدید تحقیقات، تاکنون حکمی برای سلب تابعیت عمر صادر نشده و ادعاهای مطرح‌شده درباره تخلف در پرونده مهاجرتی او نیز در دادگاه اثبات نشده است.

ایلهان عمر نماینده دموکرات مسلمان کنگره آمریکا از چهره‌های فعال ضداسرائیلی و ضدترامپ است که بارها مواضع او علیه سیاست‌های آمریکا و شخص ترامپ با واکنش‌های گسترده ای همراه شده است.

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