حمله نیروهای مسلح یمن به اتاق عملیات سعودی در عدن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، مقر عملیات جنگی که افسران سعودی در قصر المعاشیق در عدن آن را اداره می‌کردند و انبارهای سلاح وابسته به آن‌ها را هدف قرار دادند.

نیروهای مسلح یمن از ماه‌ها پیش عملیات‌های ویژه‌ای علیه تحرکات نظامی سعودی انجام می‌دهند و تأکید می‌کنند که این عملیات، ساکنان استان‌های جنوبی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تنها به مراکز فرماندهی و اتاق‌های عملیات دشمن ضربه می‌زند.

عربستان سعودی شهر عدن را به پایگاه تجمع نیروهای خود تبدیل کرده است تا به مواضع نیروهای مسلح یمن در باب‌المندب و استان تعز حمله کند. این تلاشی برای بازپس‌گیری مناطق ساحلی غربی است.

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