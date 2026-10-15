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حمله نیروهای مسلح یمن به اتاق عملیات سعودی در عدن

۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴
کد مطلب: 1878616
حمله نیروهای مسلح یمن به اتاق عملیات سعودی در عدن

نیروهای مسلح یمن با هدف قرار دادن مقر عملیات افسران سعودی در قصر المعاشیق عدن و انبارهای سلاح آن‌ها، ضربه تازه‌ای به تجمعات نظامی عربستان در این شهر وارد کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، مقر عملیات جنگی که افسران سعودی در قصر المعاشیق در عدن آن را اداره می‌کردند و انبارهای سلاح وابسته به آن‌ها را هدف قرار دادند.

نیروهای مسلح یمن از ماه‌ها پیش عملیات‌های ویژه‌ای علیه تحرکات نظامی سعودی انجام می‌دهند و تأکید می‌کنند که این عملیات، ساکنان استان‌های جنوبی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تنها به مراکز فرماندهی و اتاق‌های عملیات دشمن ضربه می‌زند.

عربستان سعودی شهر عدن را به پایگاه تجمع نیروهای خود تبدیل کرده است تا به مواضع نیروهای مسلح یمن در باب‌المندب و استان تعز حمله کند. این تلاشی برای بازپس‌گیری مناطق ساحلی غربی است.

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