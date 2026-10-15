به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عزیزی با اشاره به مرز طولانی سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان، خواستار افزایش رایزنی‌های امنیتی و دیپلماتیک تهران با کابل و اسلام‌آباد شده و هشدار داده است ادامه وضعیت موجود می‌تواند خسارت‌هایی ایجاد کند که جبران آنها دشوار باشد.

او گفت: «باید موضوع ناامنی مرز سیستان مورد توجه طرفین قرار بگیرد تا کشورهایی که چشم به منافع خاورمیانه دارند، نتوانند از به هم ریختگی این نقطه از منطقه سوءاستفاده کنند.»

اظهارات این مقام ایرانی پس از چند حمله پیاپی در سیستان و بلوچستان مطرح شده است. طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهر، گزارش‌هایی از انفجار و تیراندازی در جالق، حمله به نیروهای پلیس در نصرت‌آباد، حمله به خودروی حامل نیروهای ارتش در نزدیکی نیک‌شهر و حوادث امنیتی دیگری در این استان منتشر شد.

«گروه‌های مسلح از بی‌نظمی مرزی استفاده می‌کنند»

عزیزی همچنین نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی هشدار داده و گفته است برخی از این گروه‌ها از ضعف کنترل مرزها برای تحرک، انتقال نیرو و انجام عملیات استفاده می‌کنند.

او افزود: «تأکید می‌کنم، اینکه بعد از حملات امریکا به جنوب کشور، گروه‌های خرابکار در منطقه بتوانند عرض اندام کنند، حتما تبعات جبران‌ناپذیری می‌تواند داشته باشد.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران پیش‌تر نیز گفته بود برخی گروه‌های مسلح مستقر در دو سوی مرزهای شرقی ایران از حمایت خارجی برخوردارند و تهران این مسئله را صرفاً یک ارزیابی سیاسی نمی‌داند.

فشار بر کابل و اسلام‌آباد برای کنترل مرز

پیام اصلی سخنان تازه عزیزی متوجه هر دو همسایه شرقی ایران است: تهران انتظار دارد افغانستان و پاکستان مسئولیت بیشتری در کنترل مناطق مرزی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح برعهده بگیرند.

این موضع به‌ویژه درباره افغانستان اهمیت دارد؛ زیرا مقام‌های طالبان بارها تأکید کرده‌اند اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. سخنان عزیزی نشان می‌دهد دست‌کم در بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی ایران، درباره میزان کنترل واقعی مرزهای مشترک همچنان نگرانی جدی وجود دارد.

او تأکید کرده است که مسئله مرز تنها موضوعی امنیتی نیست و در صورت ایجاد ثبات، می‌تواند به بستری برای تجارت، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی میان ایران، افغانستان و پاکستان تبدیل شود.

تهران به‌دنبال بستن و هوشمندسازی مرز

در کنار فشار دیپلماتیک بر کابل و اسلام‌آباد، ایران طی سال‌های اخیر پروژه انسداد و تقویت مرزهای شرقی را نیز دنبال کرده است؛ طرحی که شامل احداث موانع مرزی، افزایش نظارت و استفاده از تجهیزات کنترلی و هوشمند است.

عزیزی این پروژه را یکی از اولویت‌های امنیتی ایران دانسته و ابراز امیدواری کرده است که با همکاری دولت، مجلس و نهادهای استانی سرعت اجرای آن افزایش یابد.

او در روزهای اخیر همچنین در جریان بازدیدهای میدانی از مناطق شرقی ایران، بر تقویت امنیت مرز و هم‌زمان بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی تأکید کرده است.

اظهارات تازه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، لحن صریح‌تری نسبت به گذشته دارد؛ تهران این‌بار فقط از ناامنی در مرزهای شرقی ابراز نگرانی نکرده، بلکه مستقیماً کابل و اسلام‌آباد را خطاب قرار داده و می‌گوید مسئولیت کنترل آن سوی مرز را جدی‌تر بگیرند.

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