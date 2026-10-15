افشای تلاش پنتاگون برای تأخیر در انتشار گزارش حمله به مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های ارشد پنتاگون قصد دارند انتشار گزارش داخلی درباره حمله به یک مدرسه در جنوب ایران را دست‌کم تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازند.

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد: این افراد که به دلیل نداشتن مجوز برای صحبت علنی درباره رایزنی‌های محرمانه نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند مشاوران پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، این برنامه را به برخی کارکنان پنتاگون اطلاع داده‌اند. دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ تاکنون از پاسخگویی درباره حمله به مدرسه میناب طفره رفته است.

در نخستین روز جنگ، حملات هوایی آمریکا به دبستان شجره طیبه بیش از ۱۵۰ شهید بر جای گذاشت که دست‌کم ۱۲۳ نفر از آنان کودک بودند.

بر اساس تحقیقات بلومبرگ، بازرسان پنتاگون دریافته‌اند که اطلاعات نادرست، تصاویر قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در وقوع این حمله نقش داشته‌اند.

گزارش نهایی تحقیقات جامع آمریکا که در ماه مارس آغاز شد، هنوز منتشر نشده است؛ هرچند مقام‌ها گفته‌اند این گزارش از چند ماه پیش تقریباً تکمیل شده است. به نوشته این رسانه، هنوز تصمیم نهایی درباره زمان دقیق انتشار جزئیات گزارش مربوط به میناب گرفته نشده است.

یک مقام پنتاگون در پاسخ به پرسش‌ها گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و «در حال حاضر، خبر تازه‌ای برای اعلام نداریم».

به تعویق افتادن انتشار این گزارش، پرسش‌های گسترده‌تری را درباره شفافیت و پاسخ‌گویی دولت آمریکا درباره یکی از مرگبارترین حملات این کشور به غیرنظامیان پیش می‌کشد.

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