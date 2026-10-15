به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم الطوکی، نماینده سابق پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، یک موضع قانونی روشن عراقی است و هرگونه تلاش برای بازگشایی این پرونده باید دو موضع سیاسی و مردمی مخالف با عادی‌سازی و همچنین چارچوب قانونی جاری در کشور را در نظر بگیرد.

وی افزود: آمریکا موظف است با عراق بر اساس واقعیت سیاسی و اجتماعی آن رفتار کرده و تصمیمات نهادهای قانونی آن را محترم بشمارد.

وی اشاره کرد که طرح پرونده عادی‌سازی، مسئله ساده‌ای نیست که بتوان از پیامدهای آن چشم‌پوشی کرد؛ به‌ویژه با توجه به مخالفت گسترده‌ای که ممکن است در داخل عراق با آن روبه‌رو شود.

الطوکی توضیح داد: واشنگتن، از حساسیت این پرونده و بازتاب‌های آن بر روابطش با عراق آگاه است و به احتمال زیاد از بازگشایی آن پرهیز می‌کند؛ زیرا می‌تواند اختلافات سیاسی و مردمی و همچنین پیامدهایی برای اوضاع امنیتی ایجاد کند.

وی اشاره کرد که هرگونه فشار اقتصادی یا امنیتی احتمالی، پذیرش عادی‌سازی را آسان نخواهد کرد و تأکید کرد که موضع مخالف، ریشه در ملاحظات سیاسی و مردمی عمیق دارد و برخورد با این پرونده، مستلزم احترام به قانون عراق، اراده نهادهای آن و موضع جامعه است.

الطوکی تأکید کرد: روابط میان بغداد و واشنگتن باید بر پایه منافع متقابل و احترام به حاکمیت ملی باشد و از طرح پرونده‌های اختلافی که با قوانین عراق و مواضع اعلام‌شده این کشور در قبال مسئله فلسطین در تضاد است، پرهیز شود.

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