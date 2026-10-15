به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این طرح از سوی آنتونی دادام، عضو شورای قانون‌گذاری نیوساوت ولز، ارائه شده است. دادام پیش‌تر نیز در صحن پارلمان، کشتار هزاره‌ها در دهه ۱۸۹۰ میلادی را صراحتاً «نسل‌کشی» توصیف کرده و درباره استمرار خشونت و تبعیض علیه این جامعه سخن گفته بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره مصوبه تازه، در متن آن به سرکوب هزاره‌ها در دوره حکومت امیر عبدالرحمان خان، به‌ویژه میان سال‌های ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۳، اشاره شده است؛ دوره‌ای که با کشتار گسترده، آوارگی اجباری، برده‌سازی و مصادره زمین‌های هزاره‌ها همراه بود.

دادام در سخنرانی رسمی خود در پارلمان نیوساوت ولز گفته بود برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد جمعیت هزاره در جریان این کارزارها کشته شده و شمار زیادی نیز آواره یا به بردگی گرفته شدند. او همچنین از خشونت جنسی علیه زنان، ازدواج‌های اجباری، سرکوب مذهبی و انتقال زمین‌های هزاره‌ها به دیگر گروه‌ها سخن گفته بود. این رقم، برآوردی تاریخی است که او و برخی پژوهش‌ها به آن استناد می‌کنند و نباید آن را آمار سرشماری‌شده قطعی تلقی کرد.

از عبدالرحمان تا داعش؛ خشونتی که پایان نیافت

مصوبه تازه تنها به وقایع قرن نوزدهم محدود نمی‌شود و به ادامه خشونت و تبعیض علیه هزاره‌ها در دوره‌های بعد نیز اشاره دارد.

در سخنان ثبت‌شده در پارلمان نیوساوت ولز، از کشتار هزاره‌ها در دوره نخست طالبان، از جمله در کابل و مزارشریف، و همچنین حملات سال‌های اخیر داعش خراسان علیه مساجد، مدارس و دیگر مراکز شیعیان و هزاره‌ها یاد شده است. دادام گفته است بازگشت طالبان و فعالیت داعش بار دیگر این جامعه را در معرض فشار و خشونت قرار داده است.

۲۵ سپتامبر؛ از روز یادبود به سند رسمی

۲۵ سپتامبر سال‌هاست در میان بخش‌هایی از جامعه هزاره در کشورهای مختلف با عنوان «روز سیاه هزاره‌ها» یا روز یادبود قربانیان نسل‌کشی گرامی داشته می‌شود. با مصوبه تازه، این عنوان اکنون وارد اسناد رسمی پارلمان یکی از مهم‌ترین ایالت‌های استرالیا شده است.

هدف اعلام‌شده از این اقدام، حفظ حافظه تاریخی قربانیان، ثبت رسمی رنج‌های جامعه هزاره و جلوگیری از فراموش‌شدن خشونت‌های سازمان‌یافته‌ای است که این جامعه در بیش از یک قرن گذشته تجربه کرده است.

مطالبه بعدی؛ به‌رسمیت‌شناسی در سطح ملی استرالیا

آنتونی دادام اکنون از دولت فدرال استرالیا نیز خواسته است که نسل‌کشی هزاره‌ها را در سطح ملی به رسمیت بشناسد و آن را محکوم کند.

به این ترتیب، تصویب این طرح در نیوساوت ولز را می‌توان فراتر از یک اقدام نمادین دید؛ برای نخستین‌بار رنج تاریخی هزاره‌ها در این سطح از ساختار رسمی استرالیا با عنوان «نسل‌کشی» ثبت شده و مطالبه برای انتقال این شناسایی از سطح ایالتی به سطح ملی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

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