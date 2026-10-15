امروز روز دفاع از ایران، وحدت و همبستگی ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، با حضور جمعی از مسئولان کشوری، روحانیون، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان به سیره این عالم مجاهد در مسجد جامع امیرالمومنین(ع) تهران برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، با اشاره به جایگاه معنوی و تاریخی شهید اشرفی اصفهانی، به تبیین ویژگی‌های شخصیت او و پیام ماندگار شهدای انقلاب اسلامی برای جامعه امروز پرداخت.

دکتر عماد در این مراسم با گرامیداشت یاد شهیدان و عالمان مجاهد تاریخ اسلام، شهید اشرفی اصفهانی را از جمله شخصیت‌هایی دانست که زندگی، رفتار و منش آنان انسان را به یاد خدا، عدالت، خردمندی، مهربانی و کرامت انسانی می‌اندازد. او تأکید کرد که بزرگداشت چنین شخصیت‌هایی نباید تنها به برگزاری مراسم سالانه محدود شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی راه و آرمان‌های آنان و سنجش رفتار امروز جامعه با معیارهایی باشد که این بزرگان در زندگی خود به آن پایبند بودند.

شهید اشرفی اصفهانی؛ عالمی که زندگی‌اش دعوت به حق بود

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به شخصیت علمی و معنوی شهید اشرفی اصفهانی، او را از جمله انسان‌هایی توصیف کرد که همه زندگی‌شان در مسیر حق و هدایت معنا پیدا می‌کند. به گفته وی، در تاریخ، عالمان و فرهیختگانی حضور داشته‌اند که با دل سپردن به قرآن و سنت و با قرار دادن زندگی خود در مسیر رضایت الهی، چراغ راه دیگران شده‌اند و شهید اشرفی اصفهانی نیز از همین تبار بود.

دکتر عماد با اشاره به ویژگی‌هایی همچون تهذیب نفس، تربیت انسان‌ها و اخلاص در عمل، اظهار کرد: برخی انسان‌ها تنها با سخن خود اثرگذار نیستند، بلکه نگاه، رفتار، سکوت و حتی شیوه زندگی آنان نیز پیام دارد. وقتی انسان با چنین شخصیت‌هایی روبه‌رو می‌شود، به یاد خدا، عدالت، عقلانیت، مهربانی و حرمت انسان می‌افتد و به سوی زندگی مسئولانه‌تر و معنوی‌تر دعوت می‌شود.

وی افزود: ارزش عالمان راستین تنها در جایگاه اجتماعی یا دانش آنان خلاصه نمی‌شود؛ آنچه آنان را ماندگار می‌کند، پیوند میان باور و عمل و تأثیری است که بر جان و اندیشه دیگران می‌گذارند. چنین انسان‌هایی می‌توانند جامعه را به سوی حقیقت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری هدایت کنند و نسل‌های بعد را با معنای واقعی ایمان و وفاداری آشنا سازند.

کرامت انسان و عدالت؛ از پیام‌های اصلی سیره شهدا

دکتر عماد در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه سیره بزرگان دین باید در زندگی فردی و اجتماعی ما بازتاب پیدا کند، به موضوع کرامت انسانی پرداخت و گفت: انسان از حقوق و ظرفیت‌هایی برخوردار است که باید پاس داشته شود؛ از جمله حق آزاد بودن، خردمندانه زیستن، حق‌مداری و برخورداری از زندگی معنوی در کنار حیات مادی.

وی با اشاره به مفاهیمی همچون عدالت، رفع فقر و ستم و رشد و تعالی جامعه، خاطرنشان کرد که یاد شهدا زمانی به یک سرمایه اجتماعی و اخلاقی تبدیل می‌شود که ارزش‌های مورد تأکید آنان در رفتار و تصمیم‌های امروز ما حضور داشته باشد. به گفته او، بزرگداشت شهدا باید ما را به این پرسش برساند که تا چه اندازه برای حفظ کرامت انسان‌ها، گسترش عدالت، تقویت اخلاق و دفاع از حقیقت تلاش می‌کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت تأکید کرد: انسان‌هایی که زندگی خود را وقف حق می‌کنند، به دیگران می‌آموزند که زندگی تنها در گذران روزها و تأمین نیازهای مادی خلاصه نمی‌شود. زندگی هنگامی ارزش حقیقی پیدا می‌کند که با مسئولیت، اخلاق، وفاداری به حقیقت و توجه به سرنوشت دیگران همراه باشد.

ارزش جان انسان بهشت است/ تأکید بر مسئولیت در برابر فرصت زندگی

دکتر عماد در ادامه سخنان خود، با یادآوری کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع)، به ارزش جان و عمر انسان پرداخت و این مضمون را یادآور شد که انسان نباید سرمایه وجودی خود را به بهایی کمتر از ارزش حقیقی آن واگذار کند. او با اشاره به اینکه شهید اشرفی اصفهانی در طول عمر خود مردم را به حق دعوت می‌کرد، شهادت او را نمونه‌ای از پیوند میان باور، گفتار و عمل دانست.

وی با بیان اینکه عمر انسان فرصتی برای انتخاب و ساختن آینده است، توضیح داد: آنچه به زندگی ارزش می‌دهد، مسیری است که انسان برای ادامه عمر خود برمی‌گزیند. اگر اراده، تصمیم و رفتار انسان در مسیر رحمت، حقیقت و مسئولیت قرار گیرد، ارزش زندگی او با معیارهای معمول قابل سنجش نخواهد بود؛ اما اگر انسان اسیر هوای نفس شود و زندگی خود را در اختیار خودخواهی و نفسانیات قرار دهد، از ظرفیت حقیقی وجود خود فاصله می‌گیرد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با تأکید بر اهمیت انتخاب آگاهانه، خاطرنشان کرد که سیره شهدا یادآور این حقیقت است که فرصت زندگی باید در راهی به کار گرفته شود که به انسان، جامعه و آینده کشور سود برساند. از این منظر، شهادت تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌هایی است که انسان برای آن‌ها زندگی می‌کند.

وفاداری به حقیقت؛ درسی که از یاران امیرالمؤمنین(ع) تا شهدای انقلاب ادامه دارد

دکتر عماد برای تبیین مفهوم وفاداری به حقیقت، به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اشاره کرد و از میثم تمار به‌عنوان یکی از یاران وفادار امیرالمؤمنین(ع) یاد کرد؛ شخصیتی که در روایت مطرح‌شده در سخنان او، با وجود آگاهی از خطرهای پیش رو، از وفاداری به راه و باور خود دست نکشید.

وی با اشاره به این نمونه تاریخی گفت که در دوره‌های مختلف، انسان‌هایی حضور داشته‌اند که در موقعیت‌های دشوار نیز حقیقت را رها نکرده‌اند و با انتخاب خود، به الگویی برای دیگران تبدیل شده‌اند. به گفته او، شهید اشرفی اصفهانی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را نیز باید در امتداد همین سنت تاریخی شناخت؛ سنتی که در آن، ایمان و وفاداری در لحظه‌های دشوار معنا و ارزش واقعی خود را آشکار می‌کنند.

او افزود: افتخار انسان و تاریخ، وجود کسانی است که حاضرند برای دفاع از حقیقت و ارزش‌های انسانی از منافع شخصی خود عبور کنند. یاد این افراد باید ما را به بازنگری در رفتارمان وادارد تا در قضاوت درباره دیگران، در داوری‌های اجتماعی و در مواجهه با اختلاف‌نظرها، انصاف و اخلاق را کنار نگذاریم.

پیام شهدا برای امروز؛ تحمل دشواری‌ها برای عدالت و سربلندی ایران

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت در بخش مهمی از سخنان خود، با طرح این پرسش که اگر شهید اشرفی اصفهانی و دیگر شهدای تاریخ انقلاب امروز با ما سخن می‌گفتند، چه پیامی داشتند، بر ضرورت ایستادگی برای عدالت، سربلندی ایران و حفظ ارزش‌های ملی و دینی تأکید کرد.

دکتر عماد گفت که می‌توان پیام این شهیدان را دعوت به تحمل دشواری‌ها در مسیر حفظ عدالت، پاسداری از مرز و بوم، صیانت از فرهنگ و آیین پیامبر(ص)، وفاداری به ولایت امیرالمؤمنین(ع)، حفظ اخلاق و اخلاص و پاسداشت خون شهیدان دانست.

وی با تأکید بر اینکه دشواری‌ها نباید جامعه را از مسیر مسئولیت و همدلی دور کند، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز داریم. همه مردم، اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان، باید در چارچوب مرزهای ایران برای حفظ کشور و عبور از مشکلات، احساس همدلی و مسئولیت مشترک داشته باشند.

اختلاف و تفرقه جامعه را از اولویت‌های اصلی خود دور می‌کند

او با بیان اینکه اختلاف و تفرقه می‌تواند جامعه را از اولویت‌های اصلی خود دور کند، افزود: نباید اجازه داد اختلاف‌ها بر ما غلبه کند و زمینه تسلط دشمن بر اراده و تصمیم‌های جامعه فراهم شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در دوره‌های حساس، همدلی و کنار گذاشتن اختلاف‌های فرعی برای دفاع از منافع عمومی و آینده کشور اهمیتی اساسی دارد.

قدرشناسی از بزرگان در زمان حیات؛ ضرورتی برای جامعه امروز

دکتر عماد در ادامه، با اشاره به ضرورت قدرشناسی از شخصیت‌های اثرگذار، نسبت به غفلت از بزرگان در دوران حیاتشان هشدار داد. او یادآور شد که گاهی جامعه تا زمانی که شخصیت‌های بزرگ در میان مردم حضور دارند، آن‌گونه که باید قدر و جایگاه آنان را نمی‌شناسد؛ اما پس از درگذشت یا شهادتشان، به یاد ارزش‌های آنان می‌افتد و با برگزاری مراسم و بزرگداشت، از خدمات و شخصیتشان تجلیل می‌کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از شخصیت‌های معاصر، تأکید کرد که این تجربه باید برای جامعه درس‌آموز باشد. به گفته او، پاسداشت واقعی یک شخصیت، تنها در حضور بر مزار یا برگزاری مراسم یادبود خلاصه نمی‌شود، بلکه در شناخت منصفانه، رفتار مسئولانه، رعایت اخلاق و توجه به خدمات او در زمان حیاتش معنا پیدا می‌کند.

بزرگداشت شهدا و بزرگان صرفا یک مراسم تشریفاتی نباشد

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت خاطرنشان کرد که یاد شهدا و بزرگان باید مانع تکرار خطاهای گذشته شود و جامعه را به سمت داوری منصفانه‌تر، صبوری، اخلاق‌مداری و وفاداری به حقیقت سوق دهد. این نگاه، بزرگداشت را از یک مناسبت صرفاً تشریفاتی فراتر می‌برد و آن را به فرصتی برای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

آخرین پیام شهید اشرفی اصفهانی؛ پیوندی عمیق با فرهنگ عاشورا

دکتر عماد در پایان سخنان خود، با اشاره به آخرین کلمه‌ای که بنا بر روایت مطرح‌شده در مراسم بر زبان شهید اشرفی اصفهانی جاری شد، از عبارت «یا حسین» یاد کرد؛ عبارتی که پیوند عمیق این عالم مجاهد با فرهنگ عاشورا و راه امام حسین(ع) را به ذهن متبادر می‌کند.

وی با گرامیداشت یاد شهید اشرفی اصفهانی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، تأکید کرد که زنده نگه داشتن نام و راه شهدا باید با تلاش برای تحقق آرمان‌های آنان همراه باشد؛ آرمان‌هایی که در سخنان او با مفاهیمی همچون حق‌مداری، عدالت، اخلاص، کرامت انسانی، دفاع از ایران و همبستگی اجتماعی گره خورده است.

این مراسم با دعا برای شادی روح شهدا، توفیق ادامه راه آنان، سربلندی ایران و حفظ کرامت و عزت مردم به پایان رسید؛ مراسمی که پیام محوری آن را می‌توان در ضرورت پیوند میان یاد شهدا و مسئولیت امروز جامعه خلاصه کرد: پاسداشت میراث شهیدان، در کنار حفظ خاطره آنان، به معنای تلاش مستمر برای عدالت، اخلاق، وحدت و سربلندی ایران است.

رونمایی از دو کتاب

همچنین در این مراسم از دو کتاب "جلوه‌ای آغاز محراب عشق" و "از کلام تا راه امام" رونمایی شد.

در ضمن امروز مراسم بزرگداشتی در دانشگاه اصفهان برگزار شد و فردا نیز در نماز جمعه کرمانشاه مراسمی با حضور بیت شهید محراب برگزار خواهد شد.

درباره شهید آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی

گفتنی است عطاءالله اشرفی اصفهانی (۱۲۸۱-۱۳۶۱ش) روحانی شیعه و نماینده امام خمینی(ره) در استان کرمانشاه و امام جمعه آن شهر بود. وی مسئولیت حوزه علمیه کرمانشاه را به عهده داشت و حوزه خواهران را نیز در این شهر راه‌اندازی کرد.

تلاش برای وحدت میان شیعه و اهل سنت از فعالیت‌های او بود. او در جریان برگزاری نماز جمعه به‌دست سازمان مجاهدین خلق ایران ترور شد. ایشان یکی از امامان جمعه‌ای است که به شهید محراب مشهور است.

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