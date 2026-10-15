به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر تکیه‌ای، قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف، در آیین اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که شامگاه پنجشنبه در دانشگاه امام علی(ع) و به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای گسترش فرهنگ اعتکاف و تثبیت معنویت در جامعه تأکید کرد و گفت: پایان این کنگره، سرآغاز مجاهدتی سه‌ماهه برای خدمت و تلاش خستگی‌ناپذیر در مسیر اعتلای فرهنگ اعتکاف است.

وی با قدردانی از حضور حدود ۸۰۰ نفر از شخصیت‌ها، مسئولان و فعالان عرصه اعتکاف اظهار کرد: این جمع شامل اعضای شورای راهبری اعتکاف در استان‌ها، نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی هم‌افزا، مسئولان ستادهای مردمی اعتکاف در استان‌ها و شهرستان‌ها و فرماندهان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج و مجموعه‌های خدمتگزار در عرصه امنیت و دفاع بود که میزبانی این کنگره را نیز بر عهده داشتند.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با قدردانی ویژه از فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، افزود: از همه بزرگوارانی که در برگزاری این کنگره نقش داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این برنامه، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی در عرصه معنویت و فرهنگ فراهم کرد.

تکیه‌ای با اشاره به نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی کنگره یازدهم گفت: عهد مشترک حاضران در این کنگره، تلاش برای تحقق اندیشه‌های امام شهید بود. در دو روز برگزاری کنگره، شرکت‌کنندگان در ۱۱ کارگروه تخصصی، موضوعات مختلف مرتبط با اعتکاف را بررسی کردند و به تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت این حرکت معنوی پرداختند.

وی درباره محورهای کارگروه تخصصی خیرین اظهار کرد: در این کارگروه، نیازهای پشتیبانی مراسم اعتکاف و راه‌های تأمین حمایت‌های مورد نیاز بررسی شد. همچنین با هدایت و همراهی خیرین، از جمله حاج‌آقای لولاچیان که از حامیان خیرین در کشور هستند، زمینه تبادل نظر درباره پشتیبانی مؤثرتر از برنامه‌های اعتکاف فراهم شد.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف ادامه داد: کارگروه تخصصی هم‌افزایان به بررسی نحوه تعامل ستادهای مردمی با دستگاه‌های استانی و راه‌های رفع محدودیت‌ها و مشکلات اجرایی پرداخت. در کارگروه استان‌ها و مدیریت مردمی نیز موضوع راهبردی مدیریت اعتکاف با رویکرد بعثت مردم، از مشارکت عمومی تا شکل‌گیری حرکت‌های پایدار، مورد بحث قرار گرفت.

تکیه‌ای با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی اعتکاف دانش‌آموزی گفت: در این کارگروه، مسائل و نیازهای اعتکاف دانش‌آموزی بررسی شد و شرکت‌کنندگان درباره ترسیم الگوهای تخصصی، شناسایی آسیب‌های احتمالی و تنظیم برنامه‌ها متناسب با شرایط استان‌ها و شهرستان‌ها به تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: کارگروه تخصصی بانوان نیز موضوع شتاب فرهنگی در بستر اعتکاف و بایدها و نبایدهای بازتاب رسانه‌ای فعالیت‌های بانوان را بررسی کرد و به طرح‌های نو در این حوزه پرداخت.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به محورهای کارگروه فرهنگی اظهار کرد: تثبیت معنویت اعتکاف و امیدآفرینی در میان نسل جوان و نوجوان و مردم انقلابی، از موضوعات اصلی این کارگروه بود؛ موضوعی که با توجه به تأکیدات امام شهید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تکیه‌ای درباره کارگروه هنر، رسانه و فضای مجازی گفت: در این نشست، سیاست‌های رسانه‌ای اعتکاف در سال ۱۴۰۵ بررسی و بر ضرورت ایجاد ارتباط و تعامل میان مدیران عالی رسانه‌ای و مدیران حوزه اعتکاف تأکید شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه بین‌الملل با حضور مهمانانی از ۲۵ کشور در چهار قاره جهان اظهار کرد: فرهنگ‌سازی اعتکاف در سطح جهانی، تدوین سند راهبردی بین‌المللی اعتکاف با عنوان «سراج» و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این عرصه از محورهای اصلی این نشست بود.

قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف همچنین از برگزاری نشست‌های علمی با حضور استادان دانشگاه خبر داد و گفت: در این بخش، نشست علمی بررسی و تحلیل گفتمانی اعتکاف در اندیشه امام شهید، نشست علمی نظرسنجی اعتکاف در سال گذشته و نشست تجربه‌نوردی با بررسی پنج ایده برتر در حوزه‌های مرتبط با اعتکاف برگزار شد.

تکیه‌ای در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌ها پس از پایان کنگره تصریح کرد: گردهمایی ما در اینجا به معنای پایان کار نیست، بلکه سرآغاز عهدی مشترک برای خدمت، جهاد و تلاش خستگی‌ناپذیر است. این کنگره آغاز مجاهدتی سه‌ماهه برای گسترش فرهنگ اعتکاف است تا همان‌گونه که ملت ایران در دفاع از اسلام و کشور خود حضوری سرافرازانه و کم‌نظیر داشته‌اند، در عرصه دفاع از ارزش‌های اصیل و گسترش معنویت ناب اسلامی نیز جایگاهی برجسته در جهان پیدا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که آثار این هم‌افزایی در روزهای پیش رو و هم‌زمان با فرارسیدن ایام اعتکاف ماه رجب، بیش از پیش نمایان شود.

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