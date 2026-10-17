خدمت اختصاصی کتابخانه فاطمی به نابینایان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه فاطمی حرم بانوی کرامت با رویکرد خدمات رسانی به تمام زائران، کتابخانه ویژه نابینایان را در رواق علامه مجلسی واقع در ضلع شمالی شبستان امام خمینی (ره) ایجاد کرده است.

کتابخانه نابینایان حرم مطهر دارای بیش از ۲۷۰ جلد کتاب با خط بریل در موضوعات قرآن، تاریخ زندگانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، ادعیه، زیارات، اشعار، احکام، عقاید، داستان و دیگر موضوعات است.

از جمله منابعی که می‌توان نام برد یک دوره نهج‌البلاغه ۱۰ جلدی، سه دوره قرآن ۱۰ جلدی که هر سه جزء در یک جلد گنجانده شده، مفاتیح‌الجنان، برگزیده مفاتیح، آشنایی با اصول‌دین، مهارت‌های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه‌السلام، داستان زندگی امام حسین علیه‌السلام، درّ عصمت (مروری بر زندگانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها) و موارد دیگر است.

استفاده از کتب بریل موجود در این کتابخانه نیاز به ثبت‌نام ندارد و افراد می توانند هم به صورت حضور فیزیکی از کتب بریل استفاده نمایند و هم به صورت امانی کتب موجود را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است با توجه تغییرات جدید فیزیکی در فضای محیطی کتابخانه در راستای افزایش فضای کتابخانه، فضاسازی محیطی انجام شده است و بانیان اهدای کتاب می توانند در کنار اهدای کتب عادی به کتابخانه فاطمی، کتب با خط بریل را نیز به کتابخانه ویژه روشندلان اهدا نمایند.