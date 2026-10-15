۱۶ کتاب با موضوع مهدویت در قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی طلاب دامغانی مقیم قم با حضور «حجت الاسلام والمسلمین شاه‌چراغی»، امام جمعه محترم شهر ری، عصر امروز چهارشنبه در ساختمان مجمع طلاب سمنان برگزار شد.

در این جلسه، از ۱۶ عنوان کتاب تازه تألیف شده حجت‌الاسلام محمدرضا فوادیان با موضوع مهدویت رونمایی شد.

«حسین(ع) تا مهدی(عج)»، «مهدی(عج) روح حج»، «این روزها» «حدیث مادر امام عسکری(ع)»، «بوی سیب»،‌ «محبت امام مهدی(عج)»، «اعمال نیمه شعبان»، «قیام قبل از ظهور»، «کرانه کرامت»، «امامت و مهدویت»، «زندگی مهدوی»، «شرح دعای سلامتی امام زمان(عج)»، «حضرت مهدی(عج) و حضرت زینب(ع)»، «قهرمان کربلا و امام زمان(عج)»، «اماکن منتسب به امام زمان(عج)» و «تحلیل مسأله ازدواج امام مهدی(عج)» عناوین کتاب هایی است که در این جلسه معنوی رونمایی شد.

حجت‌الاسلام محمدرضا فوادیان، در این جلسه، با اشاره به انگیزه خود در تحریر این آثار، اظهار کرد: حمایت های اطرافیان و اشتیاق آنها به یادگیری و دانستن مباحث مهدویت، انگیزه من برای تدوین این آثار بود؛ از علمای دامغان نیز درخواست می کنم که طلاب مشتاق و جوان این شهرستان را تشویق به آشنایی بیشتر با مباحث مهدویت و قلم فرسایی در این عرصه کنند.

وی افزود: اگر طلاب محترم به یادگیری فقه اهتمام خاصی دارند، نباید این مهم مانع از فراگیری آنها در آموزه های مهدویت شود و اینگونه نباشد که با این مباحث بیگانه باشند.

این کارشناس مهدویت با اشاره به برکات تبلیغ آموزه های مهدوی، تاکید کرد: کار برای امام زمان بی اندازه دارای برکت و خیرات است؛ طلاب و پژوهشگران را سفارش به تحقیق و تبلیغ در شناخت اقشار جامعه با امام زمان خویش می کنم تا از توجهات و برکات الهی بهره‌مند گردند.

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