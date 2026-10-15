شهادت فرماندهان هم ماشین جنگی ایران را متوقف نکرد/ امنیت تنگه هرمز به اراده نیروهای مسلح ایران گره خورده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ امیر سرلشکر امیر حاتمی امشب در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف در مسجد دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، ایمان را مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور دانست.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش آیین‌های دینی در تقویت ایمان جامعه اظهار کرد: ریشه ایمان را باید در مسجدها، هیئت‌ها، محافل مذهبی و اعتکاف جست‌وجو کرد؛ جایی که جوانان در محضر خداوند قرار می‌گیرند، به محاسبه نفس می‌پردازند و فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه اعتکاف در تربیت معنوی جوانان افزود: معتکفان در این فرصت معنوی به پالایش درونی و خودسازی می‌پردازند و امیدواریم خداوند این اعمال را از همه خادمان و برگزارکنندگان اعتکاف بپذیرد.

حاتمی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن در آغاز جنگ دچار محاسبات اشتباه شد و دست‌کم در سه یا چهار مورد ارزیابی نادرستی از شرایط ایران داشت.

وی نخستین اشتباه دشمن را تصور قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف دانست و تصریح کرد: اتفاقات رخ‌داده در میدان‌های مختلف از جمله غزه و لبنان، این تصور را برای دشمن ایجاد کرده بود که ایران در موقعیت ضعف قرار دارد.

فرمانده کل ارتش افزود: دشمن همچنین تصور می‌کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی و توان لازم قرار ندارند و مردم ایران نیز بر اثر فشارهای مداوم خسته شده‌اند. همین ارزیابی‌های نادرست در محاسبات دشمن درباره آغاز جنگ تأثیر داشت.

حاتمی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مردم و دانش‌آموزان مدرسه میناب گفت: شهادت امام شهید و دیگر عزیزان، خسارت بزرگی برای کشور بود و این حوادث برای ملت ایران بسیار تلخ و سنگین بود، اما پیش‌بینی‌های دشمن محقق نشد.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های اجتماعی و دینی در حفظ انسجام کشور تأکید کرد: دشمن تصور می‌کرد ایران نیز مانند برخی کشورهای دیگر در برابر خواسته‌های او تسلیم خواهد شد، اما از این واقعیت غافل بود که امام شهید با جامعه‌سازی و نهادسازی، زمینه استحکام جامعه را فراهم کرده بود.

فرمانده کل ارتش اعتکاف را یکی از نمونه‌های این نهادسازی دانست و افزود: در کنار اعتکاف، صدها و بلکه هزاران حرکت و نهاد اجتماعی دیگر به استحکام جامعه کمک کرده‌اند و همین ظرفیت‌ها در کنار ایمان مردم، نقش مهمی در ناکام ماندن محاسبات دشمن داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه پس از شهادت امام شهید ابراز کرد: با وجود ضربه سنگین شهادت قائد امت، پیش‌بینی‌های دشمن محقق نشد و مردم با تمام توان به میدان آمدند.

حاتمی: دشمن به هیچ‌یک از اهداف نظامی و راهبردی خود نرسید

فرمانده کل ارتش با تشریح ابعاد قدرت ایران در جنگ تحمیلی اخیر گفت: مردم، نیروهای مسلح، ساختارهای حکمرانی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور چهار ضلع قدرت ایران بودند که محاسبات دشمن را با شکست مواجه کردند.

سرلشکر حاتمی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در روزهای نخست جنگ اظهار کرد: مردم با تکیه بر توان خود وارد میدان شدند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در روزهای نخست این مردم بودند که صحنه را هدایت کردند.

وی نیروهای مسلح را ضلع دیگر قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: نیروهای مسلح با تمام توان به دشمن پاسخ دادند. در همان ساعات نخست صدها شلیک به سمت دشمن انجام شد و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود شهادت شمار زیادی از فرماندهان و مسئولان، به عملیات خود ادامه دادند.

فرمانده کل ارتش نهادسازی و استمرار فعالیت ساختارهای کشور را ضلع سوم قدرت ایران برشمرد و تصریح کرد: ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی و امنیتی با وجود شهادت مسئولان به کار خود ادامه داد و کشور با اختلالی که دشمن انتظار داشت مواجه نشد.

حاتمی موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را ضلع چهارم قدرت کشور دانست و با اشاره به تنگه هرمز گفت: این موقعیت راهبردی از ظرفیت‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران است و در صورت رعایت نشدن حقوق ملت ایران از سوی دشمن، محدودیت‌های مربوط به تردد در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.

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