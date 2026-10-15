والله، امام جماعت بودن مهمتر از امام جمعه بودن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شاه‌چراغی در گردهمایی مجمع طلاب دامغانی مقیم قم که عصر چهارشنبه در ساختمان این مجمع در قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت علم آموزی در حوزه های علمیه، اظهار کرد: طلاب، باید گوی سبقت در فراگیری علوم دینی را بربایند و از هر فرصتی برای بهره گیری از معارف دینی بهره گیرند.

وی حدیث ارزشمندی از امام عسکری علیه السلام را بیان نموده و افزود: عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِی اَلثَّغْرِ اَلَّذِی یَلِی إِبْلِیسَ وَ عَفَارِیتَهُ یَمْنَعُوهُمْ عَنِ اَلْخُرُوجِ عَلَی ضُعَفَاءِ شِیعَتِنَا. یعنی علمای شیعه ما، نگهبانان مرزی هستند که در آن سویش ابلیس و دیوهایش قرار دارند و [این علما ]جلوی یورش آنها به شیعیان ناتوان ما و تسلّط یافتن ابلیس و پیروان او بر ایشان را می گیرند.

امام جمعه شهر ری خاطرنشان کرد: عالمی که خود را مرزبان نداند، در حقیقت عالم نیست. مرزبانی، علم خود را می طلبد و این مهارت، تنها با تسلط به علوم متنوع حوزوی محقق می گردد.

وی سفارش امام شهید به طلاب جوان در مراسم تعمم آنها را مورد توجه قرار داده و اضافه نمود: نخستین سفارش معظم له آن بود این که باید علم عالم دینی بیشتر از دیگران باشد و این که در شرایط فعلی کشور، باید فهم و درک عالم دین در مباحث سیاسی بیشتر از دیگران باشد و در نهایت، عالم دین باید تقوای بیشتری از دیگر مردم داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین شاه‌چراغی خاطرنشان کرد: طلاب نیازهای جامعه را بشناسند و از مقتضیات زمان عقب نمانند. طلبه ای که از انتظارات مردم و روزگار عقب بماند و پاسخگوی آن نباشد، نمی تواند دین مردم را حفظ کند.

وی بیان نمود: اگر طلاب مقیم قم، نیاز به حضور در قم نمی بینند؛ حتما به شهرستان مهاجرت کنند و مساجد خالی کشور را پر کنند. باید از حریم دین مرزبانی نموده و در مقابل هجمه های دشمنان دین ایستاده و از مرزها دفاع کرد.

امام جمعه شهر ری با ابراز اینکه مرز، را باور کنیم؛ اظهار کرد: مرز، خط ولایت فقیه است. نباید در این مرز حق و باطل، لحظه ای درنگ نمود و در این مسیر لغزید.

وی هر گونه کوتاهی در مرزبانی را برابر با کشاندن مردم به بیراهه دانست و ادامه داد: باید برای انتخاب ما برای مرزبانی، شاکر درگه الهی باشیم که دفاع از حریم دین خود را به دست ما سپرده است.

حجت الاسلام والمسلمین شاه‌چراغی با ابراز این که تقوای الهی، اعتماد مردمی به روحانیت را به دنبال خواهد داشت، اذعان کرد: به فرمایش آیت الله العظمی جوادی آملی، مردم دین خود را از این لباس می گیرند؛ هرچند مردم از ما توقع علامه حلی و طباطبایی شدن ندارند؛ اما توقع پاسخگویی به نیازهای دینی و تقوای الهی دارند. نباید با عمل و کردار ناشایست، بذر بدبینی در ذهن و یاد مردم بر جای گذاریم.

وی غیرت دینی در پاسبانی از حریم دین را مورد تاکید قرار داده و اضافه نمود: هم اکنون دشمن، حیله ها و دسیسه های متعددی نسبت به میادین شبانه و تجمعات مردمی و انحراف مسیر آن دارد که هوشیاری مرزبان ها را می طلبد.

امام جمعه شهر ری، در پایان، بیان نمود: به عنوان امام جمعه ای با سابقه ۴۰ ساله عرض می کنم که والله، امام جماعت بودن بسیار مهمتر از امام جمعه بودن است. افتخار ما در وهله نخست، حفظ سنگر مسجد و نمازهای جماعت روزانه و در مرحله بعد، حفظ میدان نماز جمعه است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸