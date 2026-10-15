جزئیات مراسم جشن ولادت حضرت زینب کبری(س) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری مراسم جشن ولادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز پرستار خبر داد.

این مراسم در سه نوبت در شبستان امام خمینی رحمة‌الله‌علیه حرم مطهر برگزار می‌گردد:

مراسم جشن شب میلاد پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه بعد از نماز عشاء، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین میر هاشم حسینی و مداحی مرتضی طاهری برگزار می‌شود.

مراسم جشن ظهر میلاد جمعه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۲:۳۰، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج و مداحی سیدحسن علوی‌نژاد برگزار می‌گردد.

مراسم جشن شام‌ میلاد جمعه ۲۴ مهرماه بعد از نماز عشاء، با سخنرانی آیت‌الله توکل و مداحی سیدرضا تحویلدار برگزار می‌شود.

از عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و پرستاران گرامی دعوت می‌شود در این جشن‌های معنوی شرکت کنند.

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