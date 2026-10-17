به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت علیهم‌السلام- ابنا، سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، در پیامی فرارسیدن پنجم جمادی‌الاولی، سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، اسوه صبر و استقامت و روز پرستار را به تمامی پرستاران خدوم و زحمتکش ایران اسلامی تبریک گفت.

در این پیام آمده است: حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها با ایستادگی در سخت‌ترین روزهای تاریخ اسلام، از کیان دین، جامعه دینی و تفکر اسلامی پاسداری کردند و امروز نیز پرستاران با الگوگیری از این بانوی بزرگوار، در خط مقدم خدمت به بیماران و نیازمندان، حماسه‌ای از عشق و ایثار می‌آفرینند.

پرستاری حرفه‌ای دشوار و در عین حال مقدس است که افزون بر جایگاه ارزشمند آن در آموزه‌های اسلامی، جلوه‌ای از رفتار انسانی و بشردوستانه به شمار می‌رود.

این روز فرخنده، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های صادقانه و بی‌ادعای پرستارانی است که با روحی بلند و مناعت طبع، آسایش و سلامتی دیگران را بر آسایش خود مقدم می‌دارند و با مهرورزی و فداکاری، امید و آرامش را به زندگی بیماران هدیه می‌کنند.

بی‌تردید، خدمات خالصانه و ایثارگرانه پرستاران در عرصه سلامت، جلوه‌ای ارزشمند از جهاد در راه خداوند و خدمت به همنوعان است.

اینجانب ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به تمامی پرستاران خواهر و برادر، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون این عزیزان را در ایفای رسالت ارزشمند و انسانی‌شان مسئلت دارم.

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

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