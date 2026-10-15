به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف در مسجد دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، اعتکاف را فرصتی برای خودسازی و بازنگری در عملکرد فردی و اجتماعی دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مسئولیت‌های متعدد مدیران اظهار کرد: مسئولان بیش از مردم به خودسازی نیاز دارند و اعتکاف فرصتی است تا عملکرد خود را ارزیابی کنند و ببینند آیا مسئولیت‌هایی را که پذیرفته‌اند به‌درستی انجام داده‌اند یا خیر.

وی با اشاره به پیوند خودسازی با جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بیان کرد: خودسازی مقدمه جامعه‌پردازی است و بدون جامعه‌پردازی نیز تمدن‌سازی شکل نمی‌گیرد؛ اعتکاف فرصتی برای بازگشت انسان به خویشتن و خداوند است.

خسروپناه با تأکید بر ظرفیت تربیتی اعتکاف تصریح کرد: افزایش حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی از رویش‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است؛ حضور نوجوانانی که اهل عبادت و تهجد هستند نشان می‌دهد اعتکاف ظرفیتی مهم برای تربیت نسل جوان در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

وی مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از دیگر ظرفیت‌های اعتکاف دانست و گفت: اگر به دنبال تربیت جوانان مسئولیت‌پذیر هستیم باید خودسازی را تقویت کنیم. مسجد نیز کانون تربیت و ارتباط با خداوند و امیدآفرینی در جامعه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به الگوی برگزاری اعتکاف، این حرکت را نمونه‌ای از حکمرانی شبکه‌ای با مشارکت مردم و نهادهای مختلف توصیف کرد.

خسروپناه با بیان اینکه ستاد مرکزی اعتکاف نباید رویکرد انحصارگرایانه داشته باشد، اظهار کرد: هدف ستاد ایجاد هماهنگی و ارتباط میان مجموعه‌های برگزارکننده است نه محدود کردن ابتکار عمل مساجد و گروه‌های مردمی. برگزاری اعتکاف نیز باید با رعایت ضوابط شرعی و چارچوب‌های اسلامی و انقلابی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مسئول خاطرنشان کرد: ظرفیت اعتکاف باید برای تقویت حکمرانی فرهنگی و مواجهه با مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. هماهنگی، ارزیابی و همکاری مؤثر دستگاه‌ها می‌تواند به تقویت این حرکت مردمی و معنوی کمک کند.

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