خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: تجلیل از آیت‌الله محمدباقر محسنی ملایری، بزرگداشت یک حلقه از زنجیره فقیهان خادم و مردم‌دار است که در مسیر تحکیم تشیع اصولی و خدمت به جامعه اسلامی گام برداشتند. این عالم فرزانه در حدود سال ۱۲۸۵ شمسی (۱۳۲۴ قمری) در نجف اشرف و در بیت علم و فضیلت دیده به جهان گشود. پدرش، آقا شیخ ابوالقاسم، از علمای بنام ملایر و از شاگردان حوزه درس آخوند خراسانی بود . او در کودکی همراه پدر به ملایر رفت و پس از فراگیری مقدمات، راهی حوزه علمیه مشهد شد و از محضر بزرگانی چون میرزا محمد آقازاده کفایی و حاج آقا حسین قمی بهره‌مند شد .

هجرت به قم؛ شاگردی در محضر مؤسس حوزه

آیت‌الله محسنی ملایری همزمان با تأسیس حوزه علمیه قم، به این شهر هجرت کرد و در محضر آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سپس آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی زانوی ادب زد و به مدارج والای علمی دست یافت . او دارای چهارده اجازه اجتهاد از مراجع مسلم تقلید از جمله آیت‌الله اصفهانی بود.

بازگشت به ملایر؛ بنیان‌گذار حوزه باقریه

آیت‌الله محسنی پس از سالیانی چند به ملایر بازگشت و در احداث حوزه علمیه، حسینیه، کتابخانه و مسجد همت گماشت. او حوزه علمیه باقریه ملایر را از اموال شخصی خود بنا نهاد؛ مدرسه‌ای به نام چهارده معصوم (ع) با چهارده اتاق، مدرس و کتابخانه . علاوه بر آن، مسجد سجاد در جنب مدرسه، ساختمان کتابخانه برای استفاده عموم، و مسجد صفی را نیز بنا کرد . رساله «تطبیق الادیان» از آثار قلمی اوست .

عالمی عابد و اهل توسل

آیت‌الله محسنی ملایری عالمی عابد و شب‌زنده‌دار، آگاه بر علوم مختلف و اهل توسل و زیارت بود . در موضوع استخاره با قرآن در عصر خود بی‌نظیر بود و مردم حتی از آمریکا و اروپا به وسیله تلفن یا نامه از او استخاره می‌خواستند . نقل شده که این امتیاز در اثر ادبی بود که درباره مرقد مطهر حضرت رضا (ع) اعمال کرد؛ او حدود دو سال در حجره‌ای مشرف به قبر مطهر سکونت داشت و به احترام آن حضرت، پای خود را دراز نمی‌کرد .

میراثی که در جوار فاطمی آرام گرفت

سرانجام آیت‌الله محمدباقر محسنی ملایری پس از یک دوره بیماری، بر اثر سکته قلبی در ۲۲ مهرماه ۱۳۷۴ شمسی (۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۱۶ قمری) در سن ۸۹ سالگی در تهران درگذشت . پیکر پاک آن عالم خدمتگزار دین به قم منتقل شد و در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

جمع‌بندی اینکه؛ ما امروز به مناسبت ارتحال آیت‌الله محمدباقر محسنی ملایری، از او تجلیل می‌کنیم؛ که بزرگداشت یک حلقه‌ی پیوند است که به زنجیره‌ی فقاهت و خدمت شیعی متصل شده است. تاریخ روحانیت خادم، تداوم حیاتِ معنوی خود را از آثار و برکات و دستاوردهای تلاش‌های عالمانی چون ملایری سرچشمه گرفته و بالیده است. این همان زنجیره‌ی طلاییِ اتصال است که از نجف آغاز شد، در قم به اجتهاد بدل گشت و با بازگشت به ملایر، امتداد اجتماعی و خدمتی یافت؛ امتدادی که در عصر حاضر، در قامت آرام گرفتن در جوار بارگاه فاطمی تجلی یافت و نشان داد روحانیت شیعه، مأموریتی جهانی دارد تا الگوی زیست مؤمنانه و خدمت صادقانه را تا افق ظهور ولی‌عصر (عج) پیش ببرد.

خلیل بشکاری

............

پایان پیام