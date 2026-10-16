چرا حضرت زینب(س) جزو آن چهار زن بهشتی نیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت زینب (س)، نوه رسول خدا (ص)، دختر حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع)، و پرچم‌دار نهضت کربلاست.

ایشان در سخت‌ترین آزمون تاریخ، جمله ماندگار «ما رأیت الا جمیلا» را بر زبان جاری کرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا نام ایشان در فهرست مشهور «چهار زن بهشتی» که شامل حوا، آسیه، مریم و خدیجه (و در برخی نقل‌ها فاطمه زهرا) است، ذکر نشده؟ آیا این عدم ذکر، نشانه پایین‌تر بودن مقام ایشان است؟ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی شاهرودی به این شبهه ‌پاسخ گفته است که تقدیم مخاطبان می‌گردد.

پرسش:

چرا حضرت زینب (س) جزو «چهار زن بهشتی» ذکر نشده؟

پاسخ؛

نکته اول: ذکر شدن چند زن به عنوان «زنان بهشتی»، دلیل بر انحصار نیست. اثبات یک چیز، نفی دیگران را نمی‌کند. اگر قرار بود همه زنان برجسته بهشتی نام برده شوند، باید هزاران نام ذکر می‌شد. پس صرف ذکر نشدن یک نفر در آن فهرست، دلیل بر نبودن یا پایین‌تر بودن او نیست.

نکته دوم: این روایت پیامبر (ص) محدود به زمان خودشان است، نه بعد از آن. آخرین زن در این فهرست، حضرت فاطمه زهرا (س) است. فهرست از حوا شروع می‌شود و سپس آسیه، مریم، خدیجه و در برخی نقل‌ها خواهر مادر حضرت موسی (ع) ذکر شده‌اند. یعنی این فهرست تا زمان حضرت زهرا (س) است. حضرت زینب (س) بعدها به دنیا آمد و طبیعتاً در آن روایت ذکر نشده، چون هنوز متولد نشده بود.

نکته سوم: روایات متعددی درباره حضرت زینب (س) داریم، اما این‌که جزو آن چهار زن شمرده شود، خیر. با این حال، برجستگی ایشان جای تردید نیست. حدیث پیامبر (ص) تا زمانی است که مخاطبان می‌فهمیدند و آخرین زن بی‌نظیری که آن‌ها می‌شناختند، حضرت فاطمه زهرا (س) بود. بعدها ممکن است دختران برجسته‌ای مثل حضرت معصومه (س) به دنیا بیایند، اما این‌ها در آن برنامه و روایت خاص ذکر نشده‌اند. اگر بنا بود به آن شکل گفته شود، باید هزاران نام برده می‌شد.

نتیجه: حضرت زینب (س) قطعاً جزو زنان بهشتی و از بالاترین زنان بهشتی محسوب می‌شود. عدم ذکر ایشان در آن روایت خاص، به دلیل محدودیت زمانی و مخاطب روایت است، نه پایین بودن مقام ایشان.