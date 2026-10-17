ابلاغ سند هوش مصنوعی آستان مقدس بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، در دیدار با کارکنان بخش فناوری و اطلاعات حرم، با اشاره به ماهیت هوش مصنوعی و خاستگاه آن که در خارج از کشور است اظهار داشت: استفاده کنندگان از فناوری‌های نوین، سکوهای اینترنتی، هوش مصنوعی و… عمدتاً به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول کسانی هستند که شدیداً حریص به استفاده‌اند و به سرعت اعتماد می‌کنند؛ گروه دوم کسانی هستند که کاملاً بر ضد این فناوری‌های نوین هستند و هیچ‌گونه ارتباط و انسی با این ظرفیت‌ها، فضاها و کاربرد آن‌ها ندارند و گروه سوم کسانی هستند که با هوشیاری و احتیاط از آن استفاده می کنند.

امام جمعه قم با اشاره به گستردگی اطلاعات در فضای مجازی و آمیخته بودن اخبار واطلاعات درست و غلط در این فضا تأکید کرد: افرادی که اعتماد کامل به این فضا دارند و اخبار واصله را سریعاً و بدون صحت‌سنجی برای دیگران ارسال می‌کنند در بسیاری از موارد به شایعات دامن می زنند که عملی خلاف شرع است و در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشند؛ و از طرف دیگر افرادی که به فضای مجازی واطلاعات و ابزارهای آن پشت کرده اند نیز از پیشرفت های روز عقب خواهند ماند و به مشکل خواهند خورد.

آیت‌الله سعیدی انتخاب هوشمندانه، رفتار محتاطانه و استفاده بهینه از فضای مجازی و هوش مصنوعی را بهترین مواجهه با فضای مجازی و هوش مصنوعی دانست و گفت: باید با رعایت جوانب در تمامی ابعاد، به‌صورت منطقی و معقول وارد فضاهای جدید شد و از خطاها و مشکلات آن مراقبت نمود.

لزوم احتیاط در واگذاری کامل مدیریت به هوش مصنوعی

امام جمعه قم تأکید کرد: اگر کسی بخواهد تمام مدیریت خود را بر اساس هوش مصنوعی ترتیب دهد، دچار مشکل خواهد شد. به همین خاطر ضرورت دارد انسان در کنار استفاده از فناوری‌های جدید، تمهیدات لازم برای استفاده از روش‌های جایگزین را مد نظر قرار دهد و نباید همه چیز را به دست فناوری‌های نوین بسپارد، چون ممکن است این فناوری‌ها بر اثر وقایع قهری دچار مشکل شوند.

هوش مصنوعی؛ تسهیل‌گر، نه جایگزین کامل نیروی انسانی

تولیت حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: در مسئله استفاده از هوش مصنوعی باید احتیاط و هوشیاری را مد نظر قرار داد و از آن به‌عنوان تسهیل‌گر در روند امور استفاده کرد. در خصوص جایگزین نمودن هوش مصنوعی با نیروی انسانی نیز باید با احتیاط و به‌صورت منطقی و معقول عمل شود؛ چراکه کاهش نیرو به‌صورت معقول و منطقی قابل قبول است، اما سپردن تمام امور به فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی ممکن است در روند کار مشکلات متعددی پدیدار شود.

گفتنی است در پایان این نشست سند هوش مصنوعی برای بهره برداری در بخش های مختلف حرم مطهر ابلاغ و از پاییز ۱۴۰۵ لازم الاجرا خواهد بود.

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