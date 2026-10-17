به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت در گفت‌وگویی خبری اظهار داشت: دارالشفای حرم بانوی کرامت در کنار مرکز فوریت‌های پزشکی به عنوان یکی از مراکز فعال درمانی وابسته به آستان مقدس با بهره‌مندی از تیم‌های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه‌های مختلف پزشکی، به زائران و مجاوران خدمات متنوعی ارائه می‌دهد.

مهدی عباسیان افزود: این مرکز شامل بخش‌های ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، خدمات پرستاری، بینایی‌سنجی و عینک‌سازی، گفتار درمانی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، دندان‌پزشکی و داروخانه است و تلاش دارد تا تمامی نیازهای درمانی زائران را در محیطی آرام و معنوی برطرف سازد.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت گفت: در حال حاضر ۲۰۰ نفر از پرستاران خانم و آقا به‌صورت منظم در تمامی ساعات شبانه روز در شیفت‌های ۴ ساعته در مرکز فوریت های پزشکی و دارالشفای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشغول خدمت هستند.

وی ادامه داد: فوریت‌های پزشکی حرم بانوی کرامت در قالب شیفت‌های صبح و عصر فعالیت می‌کنند و در ایام خاص و مناسبت‌های مذهبی، با افزایش حجم زائران، نیروهای خواهر و برادر در این بخش به‌صورت ویژه مستقر می‌شوند.

عباسیان افزود: بخش فوریت‌های پزشکی یکی از زیرمجموعه‌های بخش درمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به شمار می‌رود، که در کنار درمانگاه متکفل خدمات‌رسانی درمانی بهتر و بیشتر به زائران و مجاوران حرم بانوی کرامت است.

وی ابراز داشت: مرکز فوریت‌های پزشکی ویژه خواهران در رواق خواهران حرم مطهر و همچنین مرکز فوریت‌های پزشکی برادران در هشتی ورودی صحن صاحب‌الزمان (عج) فعال است و تعدادی از خادمان پرستار نیز در درمانگاه حرم مطهر فعالیت دارند.

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: پرستاران حرم مطهر بانوی کرامت به صورت افتخاری فعالیت می کنند و در روزهای تعطیل و به ویژه مناسبت‌های خاص حضوری فعال دارند و به مراجعه‌کنندگان خدمت‌رسانی می‌کنند.

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