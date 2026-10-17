حضرت زینب(س) الگوی صبر، امیدآفرینی و مدیریت بحران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی در مراسم شب ولادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار، ایشان را الگویی برای صبر، مقاومت، امیدآفرینی و مدیریت بحران دانست.

حسینی با اشاره به آیه «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ» اظهار داشت: حضرت زینب(س) از برجسته‌ترین الگوهای صبر و استقامت در تاریخ اسلام هستند و سیره ایشان نشان می‌دهد که صبر حقیقی، علاوه بر تحمل دشواری‌ها، با حفظ ایمان و ایستادگی در مسیر حق همراه است. همچنین نعمت‌ها و مسئولیت‌های دنیوی امانت‌هایی الهی هستند که باید در مسیر درست به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا افزود: این بانوی بزرگوار در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ جان امام سجاد(ع) و همراهی با کاروان اهل‌بیت(ع) ایفا کردند و با خطبه‌ها و روشنگری‌های خود در کوفه و شام، اجازه ندادند پیام قیام امام حسین(ع) به فراموشی سپرده شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر ضرورت الگوگیری از شخصیت حضرت زینب(س)، سه عرصه اخلاقی و معنوی، مسئولیت اجتماعی و مدیریت خانواده و بحران را مورد توجه قرار داد و گفت: ایمان، توکل، عفاف، حیا، دفاع از حق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین درس‌های زندگی این بانوی بزرگوار است.

حسینی با اشاره به مدیریت حضرت زینب(س) در شرایط دشوار پس از عاشورا خاطرنشان کرد: سیره ایشان نشان می‌دهد که عبور از بحران‌ها علاوه بر صبر و ایمان، به تدبیر، حفظ امید و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد؛ آموزه‌هایی که می‌توانند در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی راهگشا باشند.

وی در پایان با اشاره به نقش بانوان در تربیت نسل و فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد: الگوگیری از حضرت زینب(س) می‌تواند در تقویت باورهای دینی، تربیت نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر و گسترش ارزش‌های اخلاقی در جامعه مؤثر باشد و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس، مساجد و مراکز آموزشی باید با شناخت مخاطب و گفت‌وگوی منطقی همراه شود.