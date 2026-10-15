به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در آیین اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که شامگاه پنجشنبه در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به تجربه برگزاری اعتکاف در مرکز اسلامی هامبورگ و استقبال جوانان از این برنامه معنوی، تأکید کرد: معنویت در نگاه اسلام، صرفاً به خلوت، تهجد و شب‌زنده‌داری محدود نمی‌شود، بلکه معنویتی توحیدمحور و مسئولیت‌پذیر است که باید در زندگی اجتماعی نیز ظهور و بروز پیدا کند.

وی در ابتدای سخنان خود با یادآوری خاطره‌ای از دیدار با امام شهید گفت: در سال ۱۳۸۵ در شب ولادت حضرت زینب(س)، مراسم معارفه‌ام در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد و در سال نخست مسئولیت‌ام در این مرکز، برنامه اعتکاف را برگزار کردیم. در سال نخست، حدود ۱۲۰ نفر در مراسم اعتکاف در مرکز اسلامی هامبورگ، شرکت کردند و در اواخر همان سال یا اوایل سال ۱۳۸۶، گزارشی از این برنامه را به محضر امام شهید ارائه دادیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: در آن دیدار، وقتی تعداد شرکت‌کنندگان را اعلام کردم، ایشان با تعجب گفتند که ۱۲۰ نفر جمعیت زیادی است. ایشان همچنین خاطراتی از اعتکاف در مسجد جامع قم بیان کردند و از حضور جوانان در این برنامه معنوی ابراز خرسندی کردند. آن گزارش برای ایشان جالب و دلنشین بود.



آیت الله رمضانی با اشاره به گسترش فعالیت‌های اعتکاف در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، آفریقایی و آسیایی گزارش‌های فراوانی درباره برگزاری اعتکاف داریم. در تجربه مرکز اسلامی هامبورگ نیز شرکت‌کنندگانی از حدود ۱۶ کشور اروپایی حضور پیدا می‌کردند و به دلیل محدودیت فضای مسجد، پذیرش افراد در ادامه به شکل قرعه‌کشی انجام می‌شد.



وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران گسترش اعتکاف در کشور گفت: این حرکت با مجاهدت و تلاش جمعی به رویدادی بزرگ و معنوی تبدیل شده است و امروز جایگاه مهمی در جامعه دارد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با اشاره به سخنان فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر حاتمی، اظهار کرد: در سخنان ایشان، هم ایمان و هم صلابت را مشاهده کردم. امروز نیز پیوند عمیقی میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، وجود دارد. امیدواریم مجاهدت نیروهای حاضر در خط مقدم و حرکت گسترده‌ای که در کشور شکل گرفته است، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.



آیت الله رمضانی در ادامه، با اشاره به دیدگاه‌های امام شهید درباره معنویت و نظام اسلامی، گفت: در منظومه فکری ایشان، توحید جایگاهی اساسی دارد و حرکت نظام اسلامی باید به سوی توحید باشد. ایمان نیز باید در جامعه توسعه پیدا کند؛ موضوعی که قرآن کریم در آیات متعدد بر آن تأکید کرده است. نبوت و ولایت نیز از دیگر ارکان این منظومه هستند که مسیر هدایت و شکوفایی انسان را فراهم می‌کنند.



وی با اشاره به اهمیت علم، اخلاق و معنویت در این نگاه افزود: پیشرفت علمی در جایگاه خود اهمیت دارد، اما اخلاق و معنویت نیز باید در کنار آن مورد توجه قرار گیرد. معنویت اسلامی صرفاً به خلوت و عبادت فردی محدود نیست؛ تهجد و شب‌زنده‌داری بخشی از این مسیر است، اما انسان در کنار آن مسئولیتی در قبال جامعه دارد و معنویت باید در انجام این مسئولیت نیز اثرگذار باشد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: معنویت مورد تأکید اسلام، معنویتی مسئولیت‌پذیر است، نه معنویتی که انسان را از مسئولیت‌های اجتماعی دور کند. در این نگاه، انسان در یک نظام معنادار زندگی می‌کند و به سوی حقیقتی بی‌نهایت دعوت می‌شود. قرآن کریم نیز کتاب هدایت انسان و راهنمای زندگی او در ابعاد فردی و اجتماعی است.



آیت الله رمضانی با اشاره به نقش اعتکاف در خودشناسی و بازگشت انسان به خویشتن واقعی اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای شناخت خود و مراقبت از خویشتن است. انسان باید بتواند با خود واقعی‌اش آشتی کند و از سطح نگاه صرفاً حسی به زندگی فراتر برود. در نگاه توحیدی، زندگی انسان هدفمند است و انبیای الهی آمده‌اند تا بشر را از محدود شدن به ظواهر عبور دهند و به سوی حقیقت هدایت کنند.



وی افزود: اگر انسان در پرتو این نگاه، هویت واقعی خود را بشناسد و نقش فردی و اجتماعی خویش را درک کند، می‌تواند در جامعه نیز اثرگذار باشد. تربیت دینی باید همه ابعاد وجود انسان را در بر بگیرد؛ زیرا معرفی درست دین و معارف الهی می‌تواند زمینه عشق و علاقه به دین را فراهم کند و عزت فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر جایگاه خداوند در معنویت حقیقی گفت: آنچه به معنویت معنا می‌بخشد، حضور حقیقت و خداوند در کانون آن است. معنویتی که از خداوند جدا شود، نمی‌تواند همان معنویت انسان ساز وجامعه ساز باشد. ازاین‌رو، باید در تربیت نسل جوان و در محیط‌های آموزشی، از جمله دانشگاه‌ها و مراکز علمی، نگاهی جامع به انسان، دین، اخلاق و معنویت شکل بگیرد.



آیت الله رمضانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سیره حضرت زینب(س) و مواجهه ایشان با مصائب کربلا، بر اهمیت نگاه توحیدی در مواجهه با دشواری‌های زندگی تأکید کرد و گفت: در این نگاه، حتی در برابر تلخ‌ترین حوادث نیز ارتباط انسان با خداوند و توجه به حقیقت الهی حفظ می‌شود. این نگرش باید در انتقال معارف دینی به نسل جدید مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین با اشاره به تجربه حضور دانش‌آموزان در نماز جماعت مدارس، بر اهمیت فراهم کردن زمینه‌های عملی برای ارتباط نسل جوان با نماز و معنویت تأکید کرد.

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