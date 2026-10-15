به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف که در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد، ضمن قدردانی از علما، فرماندهان ارتش، مسئولان نظام تعلیم و تربیت، مدیران کل آموزش‌وپرورش، معاونان پرورشی و ائمه جمعه حاضر در این مراسم، یاد و نام امام شهید، فرماندهان و دانشمندان شهید، شهدای مظلوم میناب و دیگر شهدای جنگ‌های اخیر را گرامی داشت.

وی همچنین با یادکرد از سپهبد شهید امیر موسوی، از او به‌عنوان یکی از فرماندهان برجسته تاریخ جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و از دلاورمردی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمندگان و نیروهای انتظامی قدردانی کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه از همه دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف در سراسر کشور، به‌ویژه همکاران خود در آموزش‌وپرورش و حجت‌الاسلام تکیه‌ای، به دلیل تلاش‌های جهادی، شبانه‌روزی و مخلصانه در این مسیر تشکر کرد.

اعتکاف؛ رویدادی مردمی و مسجدمحور

کاظمی با اشاره به جایگاه اعتکاف در جامعه اسلامی اظهار کرد: اعتکاف یکی از بزرگ‌ترین آیین‌ها و رویدادهای مردمی و مسجدمحور جمهوری اسلامی ایران است که از تعالیم قرآن کریم، آیات و روایات و سنت و سیره پیامبر اکرم(ص)، انبیای الهی و ائمه معصومین(ع) سرچشمه می‌گیرد و از جایگاهی محکم و تأثیرگذار برخوردار است.

وی افزود: اعتکاف را می‌توان از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد. از منظر سیاسی، ایمانی که انسان در این آیین به دست می‌آورد، روحیه عبودیت، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی را در وجود او زنده می‌کند. این آیین همچنین آثار فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد و بر فضای محله‌ها و شهرها تأثیر می‌گذارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شکل‌گیری همدلی، احسان، نیکوکاری و توجه به آحاد مردم در اجتماعات اعتکاف گفت: این رویداد پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، اما نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم، آثار تربیتی اعتکاف و ارتباط آن با مسئولیت آموزش‌وپرورش است.

اعتکاف؛ موقعیتی تربیتی برای تغییر مسیر زندگی

کاظمی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحقق اهداف این سند، ایجاد موقعیت‌های تربیتی رشدمدار است. مدرسه و خانواده زمانی می‌توانند در تربیت فرزندان موفق باشند که فرصت‌هایی فراهم کنند تا آنان آموزه‌های تربیتی را تمرین کنند و آن‌ها را در زندگی خود تجربه کنند.

وی ادامه داد: آنچه امروز در وجود ما شکل گرفته، حاصل همین موقعیت‌های تربیتی است؛ از حضور در مسجد، بسیج و تشکل‌ها گرفته تا مشارکت در میدان‌های جنگ و دیگر عرصه‌های اجتماعی.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اعتکاف با بسیاری از موقعیت‌های تربیتی دیگر تفاوت دارد، تصریح کرد: همیشه با خودم فکر می‌کنم که اعتکاف تا چه اندازه می‌تواند سرنوشت یک انسان را در نظام خلقت و هستی تغییر دهد. بسیاری از آنچه در نظام آموزش‌وپرورش به‌عنوان آموزه‌های تربیتی دنبال می‌کنیم، در اعتکاف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از این منظر، اعتکاف موقعیتی تربیتی و بی‌نظیر برای تغییر مسیر انسان است.

کاظمی افزود: با اطمینان می‌گویم دانش‌آموزی که یک بار در اعتکاف شرکت می‌کند، با تجربه‌ای متفاوت از این آیین خارج می‌شود و در برابر بسیاری از خطرات و انحرافات، آمادگی و مصونیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی خودشناسی، خداشناسی، دوستی، عبادت، معنویت، صبر و تحمل و تجربه یک سبک زندگی متفاوت در طول شبانه‌روز را از جمله دستاوردهای تربیتی اعتکاف برشمرد و گفت: گفت‌وگو درباره مسائل مختلف و پرداختن به پرسش‌ها و دغدغه‌هایی که امروز در ذهن جوانان وجود دارد نیز از ظرفیت‌های این آیین است.

دانش‌آموزان باید در کانون برنامه‌های اعتکاف باشند

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به نسل نوجوان و جوان اظهار کرد: امروز میدان اصلی جنگ، فضای ذهنی دانش‌آموزان و آینده‌سازان این سرزمین است. به همین دلیل، آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان باید از مهم‌ترین گروه‌های مخاطب برنامه‌های اعتکاف باشند.

وی خطاب به دست‌اندرکاران حوزه اعتکاف، گفت: لازم است در این زمینه باب جدیدی باز کنیم و با روش‌های مختلف، تسهیلات بیشتر و فراهم‌کردن امکانات لازم، زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان را در این موقعیت تربیتی ارزشمند فراهم کنیم.

کاظمی با اشاره به الگوی مردمی و مشارکتی اعتکاف افزود: حضور مردم در این رویداد بسیار مهم است، اما آنچه می‌تواند آینده کشور را ایمن کند، توجه به نسل آینده‌ساز و تربیت نسلی در تراز قرآن است.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد با خواسته‌های امام شهید و اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش همسوست، گفت: باید از ظرفیت موقعیت‌های تربیتی، به‌ویژه نماز و اعتکاف، برای تربیت نسل آینده استفاده کنیم. در همین زمینه، به حجت‌الاسلام تکیه‌ای پیشنهاد داده‌ام جلسه‌ای اختصاصی برگزار کنیم و پس از آن نیز نشستی گسترده با حضور مسئولان مناطق مختلف آموزش‌وپرورش در سراسر کشور داشته باشیم.

اعتکاف دانش‌آموزی؛ حضور ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در مساجد

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در سال گذشته، آموزش‌وپرورش با تمام ظرفیت خود برای توسعه اعتکاف دانش‌آموزی وارد میدان شد و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت مساجد کشور به دانش‌آموزان اختصاص یافت. این توفیق بزرگی بود و از این بابت خدا را شاکریم و از همکاران خود قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ آموزش‌وپرورش، ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در مساجد معتکف شدند. به‌ازای هر شش دانش‌آموز دختر دوره متوسطه اول، یک دانش‌آموز و به‌ازای هر هشت دانش‌آموز پسر همین دوره، یک دانش‌آموز در اعتکاف شرکت کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: این آمار جدا از دانش‌آموزانی است که به همراه خانواده‌های خود یا در مساجد دیگر در اعتکاف حضور یافتند. برآورد ما این است که دست‌کم یک میلیون دانش‌آموز و نوجوان در مساجد معتکف شده باشند.

وی با بیان اینکه انتظار آموزش‌وپرورش برای مشارکت دانش‌آموزان در اعتکاف بیش از این میزان است، گفت: برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا فرصت‌های بهتری برای حضور دانش‌آموزان در این موقعیت تربیتی ارزشمند فراهم شود. تحقق این هدف به هم‌افزایی، تسهیل‌گری و همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط نیاز دارد.

کاظمی در پایان با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ وحدت و همبستگی گفت: باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای تربیت نسل آینده استفاده کنیم و مأموریت خود را در جمهوری اسلامی ایران آن‌گونه که خداوند، امام شهید و شهدای ما می‌خواهند، به انجام برسانیم و در برابر امام و شهدا شرمنده نباشیم.

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