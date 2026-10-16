به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نظر می‌رسد طرح عربستان سعودی برای بازپس‌گیری کنترل تنگه باب‌المندب به بن‌بست رسیده است. زیرا گروه‌هایی که به ریاض وعده داده بودند ظرف چند روز این تنگه بین‌المللی را بازپس بگیرند، حتی نتوانستند مواضع خود را در جنوب آن حفظ کنند. این در حالی است که نیروی هوایی عربستان پشتیبانی گسترده‌ای از این گروه‌ها به عمل آورد. پشتیبانی‌ که تا اجرای سیاست زمین سوخته پیش رفت و هدف آن، هموار کردن مسیر پیشروی به نزدیک‌ترین نقطه به جزیره راهبردی میون بود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، برخلاف پیش‌بینی ریاض، نیروهای مسلح یمن توانستند دستاوردهای خود را در ساحل غربی یمن و منطقه باب‌المندب حفظ کنند و از موضع دفاع از تنگه باب‌المندب و مناطق ساحلی شهرستان «ذوباب» به موضع تهاجمی تغییر وضعیت دهند. این تحول، گروه‌های «العمالقه» و «درع الوطن» را که فرماندهی عربستان برای اجرای این مأموریت انتخاب کرده بود، وادار کرد مواضع خود را در جنوب تنگه باب‌المندب ترک کنند.

حملات هوایی عربستان پس از ادعای کنترل تنگه باب‌المندب و جزیره میون

پس از آنکه رسانه‌های سعودی و «محمد آل‌جابر» سفیر عربستان در یمن از تسلط گروه‌های همسو با ریاض بر تنگه باب‌المندب و جزیره «میون» خبر دادند، جنگنده‌های سعودی شامگاه دو روز پیش مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه این جزیره انجام دادند. حملاتی که شکست گروه‌های سلفی در دستیابی به هرگونه پیشروی به سمت آن را آشکار کرد.

یک منبع نظامی در شهر صنعاء پایتخت یمن در این‌باره اعلام کرد که هدف قرار دادن جزیره میون، امنیت دریانوردی در تنگه باب‌المندب را به خطر می‌اندازد. این منبع، ریاض را مسئول تضعیف امنیت دریانوردی و تهدید مسیر تجارت بین‌المللی دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن طی دوره گذشته توانسته‌اند امنیت تنگه باب‌المندب را تأمین کند و بر عبور روان تمامی کشتی‌های بین‌المللی به‌استثنای کشتی‌های سعودی، نظارت مستقیم داشته باشند.

عقب‌نشینی نیروهای وابسته به ریاض از جنوب تنگه باب‌المندب

حملات عربستان به جزیره میون که نیروهای مسلح یمن از طریق آن بر تردد دریایی نظارت دارند، هم‌زمان با عقب‌نشینی ناگهانی گروه‌های همسو با ریاض از جنوب تنگه باب‌المندب صورت گرفت.

منابع میدانی به روزنامه «الأخبار» اعلام کردند که یگان‌هایی از گروه «درع الوطن» روز گذشته از مناطق جنوب غربی و شرقی شهرستان ذوباب و همچنین منطقه «رأس‌العاره» در غرب استان لحج عقب‌نشینی کردند و به سمت «خور عمیره» و شهر «عدن» رفتند. این عقب‌نشینی چند ساعت پس از خروج یگان‌هایی دیگر از گروه «العمالقه» از چند موضع در منطقه رأس‌العاره انجام شد.

این عقب‌نشینی‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح یمن، مجموعه‌ای از حملات را علیه مواضع این گروه‌ها در منطقه «السقیا» واقع در محدوده رأس‌العاره، انجام داد. حملاتی که تلفات سنگینی جانی و تجهیزاتی بر جای گذاشت. این تحولات همچنین پس از عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن در شرق ذوباب در اواسط هفته جاری، رخ داد.

حملات موشکی به تجمع نیروهای وابسته به عربستان و کشته‌شدن فرماندهان

نیروهای مسلح یمن حملات خود علیه گروه «درع الوطن» را که به مناطق «المضاربه» عقب‌نشینی کرده بود، تشدید کردند.

به گفته سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه دو روز پیش تجمع نیروهای وابسته به عربستان در مناطق رأس‌العاره و المضاربه با سه موشک بالستیک هدف قرار گرفت. به گفته او، این حمله به کشته‌شدن شمار زیادی از فرماندهان و نیروهای این گروه‌ها منجر شد.

بر اساس اطلاعات منابع میدانی، این عملیات تیپ پنجم گروه «درع الوطن» را هدف قرار داد. تیپی که در حال آماده‌شدن برای حمله به مناطقی در محدوده منطقه «الصبیحه» بود. منطقه‌ای که پیش‌تر به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده بود.

در پی این حمله، «منصور الترکی» فرمانده تیپ به همراه شماری از همراهان و پسرش زخمی شدند. در مقابل، «ودیع البهاء» رئیس ستاد این تیپ، و «محمد عبده حجِیف المشولی» مسئول عملیات آن به همراه تعدادی از افسران کشته شدند.

سرتیپ یحیی سریع شامگاه روز گذشته همچنین از هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی عملیات ساحل غربی در کاخ «معاشیق» در شهر عدن خبر داد، مقری که افسران سعودی آن را اداره می‌کنند. به گفته او، انبارهای تسلیحاتی وابسته به این مرکز نیز هدف حمله قرار گرفتند.

تلاش عربستان برای سازمان‌دهی دوباره نیروها و ازسرگیری پیشروی

با وجود این تحولات، در استان‌های جنوبی یمن گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم عربستان برای سازمان‌دهی مجدد نیروهای همسو با خود و تشدید دوباره عملیات در مسیر تنگه باب‌المندب مطرح است.

منابعی در صنعا پیش‌تر اعلام کرده بودند که این گروه‌ها در جریان تلاش برای پیشروی در منطقه‌ای باز در جنوب تنگه باب‌المندب، بیش از ۴۰۰ کشته و صدها زخمی متحمل شده‌اند.

به گفته این منابع، نیروهای مذکور در روزهای نخست اجرای طرح عربستان توانسته بودند به حاشیه فرودگاه نظامی ذوباب برسند و برای چند ساعت بخش غربی آن را تحت کنترل بگیرند. با این حال، نیروهای مسلح یمن به‌سرعت عملیاتی متقابل اجرا کردند و در جریان آن از خودروهای زرهی حامل نشان «تیپ‌های العمالقه» استفاده کردند. خودروهایی که پیش‌تر در منطقه مخا به غنیمت گرفته شده بودند.

در نتیجه این عملیات، نیروهای مسلح یمن بار دیگر کنترل فرودگاه ذوباب را به دست گرفتند، تمامی مناطق منتهی به تنگه باب‌المندب را تأمین کردند و تدابیر نظامی لازم را برای حفظ جزیره میون به اجرا گذاشتند. این اقدامات پیشروی گروه‌های وابسته به عربستان را ناممکن کرد.

اتهام‌زنی متقابل میان «العمالقه» و «درع الوطن»

پس از ناکامی عملیات، اختلاف میان گروه‌های همسو با عربستان نیز شدت گرفت.

گروه «تیپ‌های العمالقه» در منطقه الصبیحه که پیش‌تر از گروه‌های وابسته به امارات بود و سپس وفاداری خود را به عربستان اعلام کرد، ریاض را متهم کرد که در جریان درگیری با نیروهای مسلح یمن هیچ‌گونه پشتیبانی هوایی در اختیار آن قرار نداده است.

در مقابل، گروه‌ «درع الوطن» وابسته به عربستان، «العمالقه» را به همدستی با نیروهای مسلح یمن متهم کرد و مدعی شد که این گروه اجازه داده است نیروهای مسلح یمن بر ارتفاعات راهبردی مسلط شوند. ارتفاعاتی که بر مسیرهای تدارکاتی ساحل غربی اشراف دارند.

این اتهام‌زنی‌های متقابل در کنار عقب‌نشینی نیروها و تلفات سنگین میدانی از افزایش شکاف و اختلاف در میان گروه‌های حاضر در جبهه همسو با عربستان در جنوب یمن حکایت دارد.

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