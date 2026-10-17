دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش هشتم: دعاهای امام کاظم(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص) و امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد.

یکی از دعاهای ادای قرض که از امام کاظم(ع)، روایت شده، دعایی است که از دیگر ائمه معصومین(ع) نیز نقل شده و مشهورترین دعای ادای قرض شناخته می‌شود: «اللَّهُمَّ أَغْنِنِی‏ بِحَلَالِکَ‏ عَنْ حَرَامِکَ وَ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاک‏»

دعای دوم ادای قرض امام کاظم(ع) از حسین بن خالد روایت شده که در پاسخ به نامه وی که در آن از بدهی‌های سنگین خود شکایت کرده بود، امام به وی می‌فرماید: پس از هر نماز واجب، سه بار این دعا را بخوان:

«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ یا لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ، بِحَقِّ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَنْ تَرْحَمَنی بِلا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ یا لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ بِحَقِّ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَنْ تَرْضی عَنّی بِلا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ یا لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ بِحَقِّ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ اَنْ تَغْفِرَلی بِلا اِلهَ اِلا اَنْتَ».

در منابع روایی نیز یک دعا با عنوان «طلب رزق» از امام کاظم(ع) روایت شده که این عبارت آمده است:

«یااَللّه یااَللّه یااَللّه، اَسْاَلُکَ بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ عَلَیْکَ عَظیمٌ، اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَرْزُقَنِی الْعَمَلَ بِما عَلَّمْتَنی مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِّکَ، وَاَنْ تَبْسُطَ عَلَیَّ ما حَظَرْتَ مِنْ رِزْقِکَ.

خدایا خدایا خدایا! به حق آنکه حقش بر تو عظیم است، از تو می‌خواهم که بر محمد و آل‌محمد درود و رحمت فرستی و {توفیق} عمل به آنچه از شناخت و معرفت نسبت به حقت بر من تعلیم فرمودی را روزی‌ام سازی و آنچه از روزی‌ات که از من منع فرمودی را بر من بگسترانی».

دعای دیگر نقل شده از امام کاظم(ع) نیز دعایی برای ادای حقوق مادی و معنوی است:

«اَللّهُمَّ ارْدُدْ اِلی جَمیعِ خَلْقِکَ مَظالِمَهُمُ الَّتی قِبَلی صَغیرَها وَ کَبیرَها فی یُسْرٍ مِنْکَ وَعافِیَةٍ،وَ مالمْ تَبْلُغْهُ قُوَّتی،وَ لَمْ تَسَعْهُ ذاتُ یَدی وَلَمْ یَقْوَ عَلَیْهِ بَدَنی وَیَقینی وَنَفْسی، فَاَدِّه عَنّی مِنْ جَزیلِ ما عِنْدَکَ مِنْ فَضْلِکَ، ثُمَّ لا تُخْلِفْ عَلَیَّ مِنْهُ شَیْئا تَقْضیهِ مِنْ حَسَناتی یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَنَّ الدّینَ کَما شَرَعَ، وَاَنَّ الاْسْلامَ کَما وَصَفَ، وَاَنَّ الْکِتابَ کَما اَنْزَلَ، وَاَنَّ الْقَوْلَ کَما حَدَّثَ، وَاَنَّ اللّه هُوَ الْحَقُّ الْمُبینُ ذَکَرَ اللّه مُحَمَّدا وَاَهْلَ بَیْتِه بِخَیْرٍ، وَحَیّا مُحَمَّدا وَاَهْلَ بَیْتِه بِالسَّلامِ.

بار خدایا به همه آفریده‌هایت مظالم و حقوقی که بر عهده من است از خرد و کلان برگردان حقوق با تسهیل خودت و عافیتت و آنچه را نیروی من به آن نرسد و از پرداختنش دست‌تنگ باشم و تن و یقین و نفسم بر آن توانا نیست از طرف من از فضل شایانت پرداخت کن، سپس چیزی از آن را بر من بر جا مگذار که از حسناتم آن را بپردازی یا ارحم الراحمین، گواهم که نیست شایستۀ پرستشی جز خدای یگانه‌ای که شریک ندارد و گواهم که محمد صلّی اللّه علیه و اله بنده و فرستادۀ اوست و بر اینکه دین‌ات همان است که دستور داده و کتاب چنان است که فرو فرستاده و گفته همان که بازگفته و بر اینکه خداوند است حق روشن، خدا محمد و خاندانش را بخوبی یاد کند و بر او درود فرستد».

در بخش بعدی این نوشته، روایات امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام حسن عسکری(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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