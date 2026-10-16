به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، این مناسبت را به پرستاران متعهد و فداکار کشور تبریک گفت و بر نقش ارزشمند آنان در پاسداری از سلامت جامعه و حفظ کرامت انسانی تأکید کرد.

سردار کارگر در این پیام، میلاد حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر و استقامت و بانوی بزرگ ایثار و فداکاری، و روز پرستار را فرصتی برای پاسداشت مقام والای پرستاران و قدردانی از خدمات صادقانه و تلاش‌های بی‌وقفه آنان دانست.

وی با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاری جلوه‌ای از تعهد، تخصص، انسانیت و مسئولیت‌پذیری است؛ حرفه‌ای مقدس که در آن علم و مهارت با عشق و عطوفت درهم می‌آمیزد تا مرهمی بر آلام بیماران و مایه آرامش و امید خانواده‌ها باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: پرستاران با تأسی از سیره نورانی حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها)، در مسیر خدمت به همنوعان، پاسداری از سلامت جامعه و صیانت از کرامت انسانی گام برمی‌دارند و با صبوری و فداکاری، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار و انسان‌دوستی را به نمایش می‌گذارند.

سردار کارگر فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت بی‌منت را از ارزش‌های والای ریشه‌دار در مکتب اسلام، سیره امامین انقلاب و وصایای شهدا برشمرد و تصریح کرد: این فرهنگ در دوران دفاع مقدس، در سنگرهای ایثار و فداکاری رزمندگان و کادر درمان و در سال‌های پس از آن، در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به مردم تجلی یافته است.

وی همچنین با اشاره به حماسه‌های دوران دفاع مقدس، ایستادگی و جان‌فشانی مدافعان سلامت در جنگ دوازده‌روزه و تلاش‌های خدمتگزاران عرصه سلامت در جنگ رمضان، بر اهمیت نقش نیروهای متعهد، به‌ویژه پرستاران و کادر درمان، در حفظ جان انسان‌ها و خدمت‌رسانی در شرایط دشوار و بحرانی تأکید کرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: این تلاش‌ها در کنار فداکاری شهدای والامقام و ایثارگران، مسئولیت خطیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انسانی و ملی را یادآور می‌شود.

سردار کارگر در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت کشور، میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را به تمامی پرستاران متعهد، متخصص و فداکار، به‌ویژه تلاشگران عرصه سلامت، تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، سربلندی، آرامش و توفیق روزافزون پرستاران و خدمتگزاران صدیق کشور را در سایه الطاف الهی، تحت عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و در مسیر پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئلت کرد.

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