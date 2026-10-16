به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واحد فعالیت‌های زنان حزب‌الله لبنان، با صدور بیانیه‌ای، آنچه را اقدامات محدودکننده و تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران محجبه در جمهوری آذربایجان خواند، به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف اقداماتی شد که مانع ورود معلمان و دانش‌آموزان محجبه به مدارس دولتی و محرومیت آنان از حق تحصیل و تدریس می‌شود.

این نهاد در بیانیه خود، تغییرات ناگهانی در مقررات پوشش مدارس دولتی جمهوری آذربایجان را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که اجبار زنان به انتخاب میان حفظ حجاب و برخورداری از حق تحصیل و آموزش، نوعی تبعیض است که نمی‌توان آن را پذیرفت یا توجیه کرد.

واحد فعالیت‌های زنان حزب‌الله لبنان این اقدامات را نقض آزادی‌های دینی و حقوق بشر و تعرض به کرامت زنان و حق آنان برای پایبندی به تعالیم دینی خود دانست.

این نهاد همچنین از مؤسسات و سازمان‌های حقوق بشری، انسان‌دوستانه و زنان خواست مسئولیت خود را در قبال این موضوع بپذیرند و برای پایان دادن به آنچه نقض حقوق زنان محجبه توصیف کرد، فوراً اقدام کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که واحد فعالیت‌های زنان حزب‌الله لبنان پیگیری این موضوع و اعتراض به هرگونه اقدامی را که هویت دینی زنان را هدف قرار دهد یا آزادی‌ها، حقوق و کرامت آنان را محدود کند، ادامه خواهد داد.

این نهاد در پایان تصریح کرد که حجاب نباید بهانه‌ای برای محرومیت و کنار گذاشتن زنان از عرصه‌های اجتماعی باشد و آزادی و کرامت زنان را نمی‌توان به‌صورت گزینشی یا ناقص به رسمیت شناخت.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸