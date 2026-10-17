حضرت زینب(ع) در اشعار عربی شاعران مسیحی؛ بخش سوم: صبوری و شجاعت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول و دوم، برخی از اشعار شاعران مسیحی در تمجید از شخصیت حضرت زینب(س) بیان شد. در این نوشته، صبوری و شجاعت حضرت زینب(س) در اشعار شاعران عرب مسیحی بیان می شود.

این ویژگی‌ها در اشعار شاعرانی مسیحی مانند «بولس سلامه»، «ریمون قسیس»، «جوزف هاشم»، «میشل سلیم»، «جورج شکور» و «راجی انور هیفا» بیان شده که امکان بررسی همه این اشعار در این نوشته کوتاه ممکن نیست. اما علاقمندان می توانند برای مطالعه بیشتر همچنین بررسی اشعار دیگر شاعران عرب زبان به دو مقاله «الزینبیات، المختارات من الادب الزینبی» منتشر شده با در مجله موسم شماره ۴ ، همچنین مقاله «سیده زینب(س) فی مرات شعر عاشورا المعاصر، دراسات مقارنه بین الادبین الفارسی و العربی» تالیف: طیبه سیفی و نرجس انصاری منتشر شده در نشریه «الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها» ، شماره ۳۱ مراجعه کنند.

«بولس سلامه» در اشعار خود، میزانی مصائب حضرت زینب (س) را اینگونه بیان می‌کند:

«اُقسم الدر ان ینالک بالار/ زاء حتی یستنقذ الارزاء»

ترجمه: روزگار سوگند خورده است که آن چنان بر سر تو مصائب بریزد تا مصیبت ها را به پایان برسد»

وی در شعری دیگر، به صبر و شکیبایی حضرت زینب(س) «آفرین» می‌گوید و ایشان را اینگونه توصیف می‌کند:

« اِیه اخت الحسین بن علی/ حّمّلت ما یزلزلُ البطحاء»

ترجمه: آفرین بر تو ای خواهر حسین (ع) و دخت علی (ع)، تو باری را به دوش کشیدی که زمین سخت را به لرزه می افکند.

«ریمون قسیس» که اثر معروف او «ملحمه الحسین» از آثار برجسته در موضوع «امام حسین (ع) در میان اشعار عربی است، با «تضمین» مصرعی از اشعار منسوب به حضرت زینب (س) اینگونه می سراید:

زینب انت اختُه خیر اُخت/ لطّمت وجهَها و صاحت لّتعسِی

عندما شاهدته راس الحسین/ اَنشدت شعرها تشیر بخمس

«یا هلالا لما استتم کمالا»/ انهت الحرب ناجذَبها بضَرس

«ما توهمتُ یا شقیق فوادی»/ کان هذا ما حقق الیوم امسِ

ترجمه: زینب (س) تو خواهر حسینی و چه نیکو خواهری که بر صورتش لطمه زد و فریاد کشید: آه که از دستم رفت/ وقتی حسین(س) را بر سر نیزه دید/ با دست اشاره کرد و چنین سرود: «ای هلال ماهی که کامل نشد»/ و جنگ نیزه‌اش را به تمامی در بدنش فرو برد/ «ای پاره قلبم گمان نمی‌کردم» که گذشته، این چنین مصیبی بر تو بیاورد.

«جورج شکور»، یکی دیگر از شاعران مسیحی که علاقه فراوانی به اهل بیت(ع) دارد، شجاعت حضرت زینب(س) را در مقابل یزید اینگونه وصف می‌کند و از زبان ایشان خطاب به یزید می‌گوید:

«نهزّ عرشَک فی الجلّی نُزلزله/ لنا النعیمُ لک الویلاتُ و النار»

ترجمه: ما با اقدامی سترگ، عرش و کاخ تو را به لرزه می افکنیم، نعمت ها برای ماست و آتش و عذاب الهی برای تو»

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

...........

پایان پیام