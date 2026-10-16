عراقچی: روابط تاریخی دو ملت برادر ایران و یمن باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری سبأ خبر داد که عبدالواحد ابوراس معاون وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، روز پنجشنبه پیامی از سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط میان دو ملت برادر و تحولات جاری منطقه دریافت کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده در کانال تلگرامی وزیر خارجه ایران، عراقچی در این پیام بر اهمیت پیوندهای تاریخی میان دو ملت برادر ایران و یمن و همچنین ضرورت تقویت و توسعه این روابط در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که محاصره ناعادلانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه جمهوری یمن، رنج‌های شدیدی را برای مردم این کشور به همراه داشته است.

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