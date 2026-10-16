سرنگونی یک فروند پهپاد سعودی در آسمان مأرب؛ ؛ ۴۲۷ شهید و زخمی در یمن طی یک ماه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «وینگ لونگ ۲» متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان مأرب سرنگون کرده‌اند. هم‌زمان، سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اعلام کرد که در پی تشدید حملات عربستان به یمن از سوم سپتامبر تا پنجم اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۴۲۷ نفر شهید یا زخمی شده‌اند که بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

سرنگونی پهپاد سعودی در آسمان مأرب

نیروهای مسلح یمن امروز جمعه از سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Loong II) متعلق به عربستان سعودی خبر دادند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی را که در حال انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان مأرب بود، سرنگون کنند. این پهپاد با سلاحی مناسب، هدف قرار گرفته است.

این پهپاد بیست‌وششمین هواگردی است که نیروهای مسلح یمن در فاصله سوم ژوئیه تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ سرنگون کرده‌اند. این دومین پهپادی است که طی کمتر از ۲۴ ساعت در یمن، هدف قرار گرفته و هشتمین پهپاد ساخت چین از نوع وینگ لونگ ۲ است که پس از پایان دوره کاهش تنش میان یمن و عربستان سرنگون شده است.

وخامت وضعیت نظام سلامت یمن

در حوزه بهداشت و درمان، «انیس الاصبحی» سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن، اعلام کرد که شمار قربانیان تشدید حملات عربستان به یمن از سوم سپتامبر تا پنجم اکتبر ۲۰۲۶ به ۴۲۷ شهید و زخمی رسیده است. از این تعداد، ۱۲۰ نفر شهید و ۳۰۷ نفر زخمی شده‌اند و زنان و کودکان بیش از ۶۰ درصد قربانیان را تشکیل می‌دهند.

به گفته الاصبحی، استان‌های تعز، صعده و جوف بیشترین شمار شهدا و زخمی‌ها را در این دوره ثبت کرده‌اند. او همچنین اعلام کرد که مجموع قربانیان اعلام‌شده حملات عربستان به ۵۳ هزار و ۲۱۵ شهید و زخمی رسیده است که از این میان، ۱۶ هزار و ۳۴۹ نفر شهید شده‌اند.

الاصبحی در یک نشست خبری گفت: حملات عربستان زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان یمن را به‌شدت تخریب کرده، موجب گسترش بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها در این کشور، شده و بیش از ۱۳۹ بیمارستان یمن را به‌طور کامل ویران کرده است. حدود ۱۹۰ دستگاه آمبولانس نیز در این حملات تخریب شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که ۵۵ درصد مراکز بهداشتی و درمانی یمن، هدف قرار گرفته و در نتیجه حملات از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. تداوم محاصره فرودگاه صنعاء از سوی عربستان، صدها هزار بیمار یمنی را از سفر به خارج از این کشور برای دریافت خدمات درمانی محروم کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن، کمبود بیش از ۱۶۰۰ قلم دارو از جمله ۱۲ قلم داروی ویژه درمان سرطان در این کشور از دیگر پیامدهای این وضعیت است. او افزود: بیش از ۱۲۵ هزار بیمار مبتلا به سرطان در یمن با کمبود داروهای نجات‌بخش مواجه‌اند. مسئله‌ای که جان آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کمبود دارو برای بیماران خاص و مبتلایان به نارسایی کلیه

الاصبحی همچنین اعلام کرد که بیش از ۴۰ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی و سایر بیماری‌های مرتبط با اختلالات گلبول‌های قرمز خون در یمن با کمبود دارو و محلول‌های درمانی روبه‌رو هستند.

به گفته او، بیش از هشت هزار بیمار مبتلا به نارسایی کلیه در یمن نیز از کمبود تجهیزات، دستگاه‌ها و داروهای مورد نیاز برای دیالیز رنج می‌برند.

سوءتغذیه میلیون‌ها کودک و زن باردار

سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن در ادامه درباره وخامت سوءتغذیه و پیامدهای آن هشدار داد و اعلام کرد که بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در یمن از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

به گفته او، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک در یمن به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا هستند و بیش از ۴۵ درصد کودکان زیر پنج سال این کشور نیز در نتیجه این وضعیت دچار کوتاه‌قدی شده‌اند.

الاصبحی افزود که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ میلادی، بیش از شش میلیون زن باردار و شیرده در یمن نیز از سوءتغذیه حاد و متوسط تأثیر پذیرفته‌اند.

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