جنگنده عربستانی در آسمان صعده منهدم شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های یمن تصاویری از هدف قرار گرفتن و اصابت موشک به یک فروند جنگنده سعودی از نوع «تایفون» در آسمان استان صعده منتشر کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، جنگنده مذکور با موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته بود و از پایگاه هوایی طائف به پرواز درآمده بود.

در این تصاویر، لحظه تلاش جنگنده سعودی برای شلیک بمب‌های حرارتی به‌منظور گریز از هدف قرار گرفتن ثبت شده است؛ با این حال، موشک زمین‌به‌هوای یمن موفق شد مستقیماً به هواپیما اصابت کند و آن را به‌طور کامل منهدم سازد.

بر اساس آنچه در تصاویر منتشرشده دیده می‌شود، احتمال دارد جنگنده پس از اصابت موشک در داخل خاک عربستان سقوط کرده باشد؛ چراکه موشک یمنی آن را به قطعات کوچک تبدیل کرده است.

جنگنده‌ای که پدافند هوایی یمن آن را هدف قرار داده، از نوع «تایفون» و ساخت ایتالیا معرفی شده است. این هواپیما از جمله جنگنده‌های برجسته اروپایی به شمار می‌رود که از نظر توانایی با جنگنده‌های آمریکایی اف-۱۵ و اف-۱۶ مقایسه می‌شود. با این حال، بنا بر این گزارش، تایفون از قابلیت مانورپذیری بالایی برخوردار است و هم‌زمان می‌تواند در نقش جنگنده و بمب‌افکن به کار گرفته شود.

پیش‌تر در روز پنجشنبه، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از هدف قرار گرفتن این جنگنده سعودی خبر داده بود.

وی اعلام کرد: «نیروهای مسلح ما، به فضل الهی، لحظاتی پیش موفق شدند یک فروند جنگنده سعودی از نوع تایفون را که از پایگاه هوایی طائف برخاسته بود، در آسمان استان صعده با موشک زمین‌به‌هوا هدف قرار دهند. این جنگنده به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و در معرض سقوط است.»



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