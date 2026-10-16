خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع)-ابنا: سبک زندگی، تجلیگاه هویت انسان است. وقتی سخن از «سبک زندگی زینبی» به میان می آید، مقصود شیوهای از زیستن است که در آن، ایمان و مسئولیت اجتماعی در هم می آمیزند و بانوان انقلابی در تجمعات شبانه، این سبک را به نمایش می گذارند. حضور آنان نه یک واکنش احساسی، بلکه یک «زندگی سازی» آگاهانه است که ریشه در سیره حضرت زینب (س) دارد. این حضور در تجمعات خیابانی، در امتداد قیام عاشورا و «زینب گونه» توصیف شده است.

مبانی سبک زندگی زینبی

خداوند در آیه ۲۹ سوره انفال می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا». این آیه نشان می دهد که تقوا و سبک زندگی مؤمنانه، به انسان قدرت تشخیص حق از باطل می بخشد؛ همان بصیرتی که حضرت زینب (س) در سختترین شرایط با جمله «ما رأیتُ إلّا جمیلاً» به نمایش گذاشت.

امام سجاد (ع) درباره سبک زندگی عبادی حضرت زینب (س) می فرماید: «همانا عمه ام زینب همه نمازهای واجب و مستقل خود را در طول مسیر از کوفه به شام ایستاده می خواند و در بعضی منازل نشسته، و این به جهت گرسنگی و ضعف بود؛ زیرا سه شب غذایش را بین اطفال تقسیم می کرد». این روایت در منابع معتبر شیعی نقل شده و نشان می دهد سبک زندگی زینبی، آمیزه ای از عبادت، ایثار و مسئولیت اجتماعی است. همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده: «مَن بَکی عَلی مُصابِ هذِهِ البِنتِ کانَ کَمَن بَکی عَلی أخَوَیهَا الحَسَنِ و الحُسَینِ»؛ هر کس بر مصیبتهای این دختر بگرید، همانند کسی است که بر برادرانش حسن و حسین (ع) گریسته باشد.

سبک زندگی بانوان زینبی

در تجمعات شبانه سبک زندگی زینبی بر پایه «علمگرایی، حیا همراه با شجاعت، و حضور فعال اجتماعی» است؛ الگویی که می تواند زنان را به محور بیداری و تحول فرهنگی جامعه بدل کند. آنچه در تجمعات شبانه بانوان انقلابی می گذرد، بازتاب همین سبک زندگی است. بانوان انقلابی با الهام از سیره حضرت زینب (س)، سبکی از زندگی را بازتولید می کنند که در آن عبادت با مسئولیت اجتماعی، و ایثار با روشنگری پیوند خورده است. این سبک، نه در حاشیه خانه و نه صرفاً در میدان عمومی، بلکه در پیوندی هماهنگ میان این دو شکل میگیرد و الگویی نوین از «زن مسلمان انقلابی» را به جهانیان عرضه میدارد.

روایتگری؛ مهم‌ترین رسالت حضرت زینب (س)

اگر امروز پس از قرن‌ها، پیام عاشورا زنده مانده است، مدیون روایتگری هوشمندانه حضرت زینب (س) است. مهم‌ترین کاری که حضرت زینب (س) در آن برهه انجام دادند، روایتگری و جهاد تبیین بود و اگر ایشان نبودند، «یقیناً جریان عاشورا با بدترین انحرافات مواجه می‌شد». حضرت زینب (س) در رسمی‌ترین جلسه یزید، در برابر سفرا و نمایندگان دیگر کشورها، با خطبه‌ای کوبنده یزید را به استیضاح کشیدند و مهم‌ترین ضربه را به بنی‌امیه وارد کردند. آن حضرت تنها یک راوی صرف نبودند، بلکه با مدیریتی حکیمانه، روشنگری و حفظ کرامت، نقشی تعیین‌کننده در استمرار پیام عاشورا ایفا کردند.

ایشان با استفاده از «مصونیت جنسیتی» در شرایط خفقان سیاسی، جملاتی را بیان کردند که حتی امام معصوم (ع) به دلیل ملاحظات امنیتی امکان بیان آن را نداشتند. بانوان امروز؛ وارثان رسالت روایتگری امروز نیز بانوان انقلابی با الگوگیری از حضرت زینب (س) پرچم جهاد تبیین و روایتگری را به دست گرفته‌اند و نه‌تنها اربعین‌ساز، بلکه تمدن‌سازند.

لزوم روایتگری دفاع ملی و جانفدایی

برای نسل جدید دشمنان انقلاب اسلامی همانند بنی‌امیه با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و شناختی به دنبال تحریف واقعیات هستند و جنگ روایت‌ها را علیه ملت ایران به راه انداخته‌اند. در این شرایط، بانوان به عنوان راویان نخست حقیقت، وظیفه دارند روایت اقتدار، مظلومیت و تمدن‌سازی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند و چهره‌ای حماسی از مقاومت ملت مظلوم، بیدار و سرافراز ایران اسلامی را روایت کنند.

حضرت زینب (س) در مدینه نیز فقط سوگواری فردی عزادار در غم عزیز نبود، بلکه روایتگری او هم التیام‌بخش بود و هم قدرت‌بخش. بانوان امروز نیز می‌توانند با روایتگری مادرانه از حماسه‌ها، ارزش‌های دفاع و جانفدایی را به نسل جدید منتقل کنند. این روایتگری، اصلاح نگرش فرزندان و تقویت قدرت تشخیص حق از باطل در آنان است؛ همان رسالتی که حضرت زینب (س) با جمله «ما رأیتُ إلّا جمیلاً» انجام داد.

امام خمینی نیز تأکید کرده‌اند: «ما مفتخریم که بانوان و زنان... در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند». این حضور، امروز در قالب نهضت تاریخ‌نگاری زنان و ثبت خاطرات دفاع مقدس ادامه یافته است.

ایشان در در وصیت‌نامه خود به زنان یادآوری می‌کنند که آینده جامعه در دستان آنانی است که اراده و تعهد دارند. این پیام، دعوتی است به تمام زنان؛ حاضر باشید، تصمیم بگیرید و مسیر فردا را خودتان طراحی کنید.

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)