به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی کل جمهوری آذربایجان امروز جمعه یک روزنامه‌نگار ترکیه‌ای را به دعوت به سرنگونی خشونت‌آمیز دولت علی‌اف متهم کرد. اتهامی که در بحبوحه تنش میان دو کشور متحد بر سر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت الهام علی‌اف بر استفاده از حجاب در مدارس مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتقاد مقام‌های ترکیه از این محدودیت‌ها باعث شد حزب حاکم جمهوری آذربایجان، آنکارا را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کند. موضوعی که به بروز اختلافی علنی و کم‌سابقه میان باکو و آنکارا انجامیده است.

اعلام تعقیب بین‌المللی روزنامه‌نگار ترکیه‌ای

دفتر دادستانی کل جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نام «جلال چیفتچی»، نویسنده روزنامه ترکیه‌ای «شانلی‌اورفا اولای» را در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار داده است. این نهاد در بیانیه‌ای افزود که بازرسان برای پیگیری پرونده، خواستار همکاری مقام‌های ترکیه شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، چیفتچی با اتهاماتی از جمله دعوت مکرر به به‌دست گرفتن قدرت در جمهوری آذربایجان از طریق کودتا و استفاده از زور و همچنین ترویج افراط‌گرایی دینی روبه‌رو است.

دادستانی آذربایجان اعلام کرد تحقیقات به مطالبی مربوط می‌شود که پس از صدور فرمان دولتی درباره لباس فرم مدارس در این کشور در ۲۱ سپتامبر گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به چیفتچی نسبت داده شده‌اند. این نهاد مدعی است مطالب یادشده مردم جمهوری آذربایجان را به کودتا و خشونت دینی تحریک کرده‌اند.

با این حال، در بیانیه دادستانی متن این مطالب منتشر نشده و هیچ پاسخی نیز از سوی این نویسنده ارائه نشده است. همچنین جزئیاتی درباره محل حضور او اعلام نشده است.

محدودیت‌های پوشش دانش‌آموزان و اعتراض‌ها به ممنوعیت حجاب

فرمان دولتی جمهوری آذربایجان، افزودن هرگونه مؤلفه‌ای را که ناسازگار با آموزش سکولار تلقی شود به لباس فرم مدارس ممنوع کرده است. اگرچه در این فرمان مستقیماً به حجاب اشاره نشده، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که از ورود دانش‌آموزان دختر محجبه به کلاس‌های درس در جمهوری آذربایجان، جلوگیری شده است. موضوعی که موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را برانگیخت.

اختلاف علنی باکو و آنکارا بر سر حجاب

«اوکتای سارال» مشاور «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه از کنار گذاشتن دانش‌آموزان محجبه انتقاد کرد و از جمهوری آذربایجان خواست رویکرد خود را تغییر دهد.

حزب حاکم «آذربایجان نوین» به رهبری الهام علی‌اف، روز بعد در واکنش به این اظهارات، سارال و نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه را به دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان متهم کرد.

این حزب همچنین از مقررات آموزشی دفاع کرد و آن‌ها را منطبق با قانون اساسی سکولار جمهوری آذربایجان دانست. حزب حاکم آذربایجان در عین حال هشدار داد که انتقادهای ترکیه ممکن است به روابط دوجانبه آسیب برساند.

روابط نزدیک دو متحد در سایه اختلافی کم‌سابقه

ترکیه و جمهوری آذربایجان که زبان مردم آن‌ها از خانواده زبان‌های ترکی است، از روابط سیاسی، نظامی و فرهنگی نزدیکی برخوردارند. دو کشور، رابطه خود را با عبارت «یک ملت در دو کشور» توصیف می‌کنند.

اتهام‌زنی‌های اخیر در حالی مطرح شده است که دو کشور از متحدان نزدیک یکدیگر به شمار می‌روند و اختلاف بر سر محدودیت‌های مربوط به حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان به یکی از موضوعات تنش‌زا در روابط باکو و آنکارا تبدیل شده است.

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