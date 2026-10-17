به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت خام برنت دیروز جمعه برای نخستین بار از ماه مه به سطح ۱۱۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد. نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و فشار بیشتر بر عرضه نفت در کنار ارزیابی سرمایه‌گذاران از میزان عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

قراردادهای آتی نفت برنت در پایان معاملات با ۳ دلار و ۹۴ سنت افزایش معادل ۳.۷ درصد به ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت پایانی این شاخص از ۱۹ مه است.

همچنین قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳ دلار و ۴۴ سنت افزایش، معادل ۳.۵ درصد در پایان معاملات به ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت پایانی آن از ۱۷ سپتامبر محسوب می‌شود.

در مجموع طی هفته، قیمت برنت ۴.۹ درصد و نفت خام آمریکا ۱۰.۴ درصد افزایش یافت.

شرکت پژوهشی و مشاوره‌ای «انرژی اسپکتس» در یادداشتی اعلام کرد که هر دو شاخص نفتی بخشی از افت‌های قبلی خود را جبران کرده‌اند زیرا نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها بار دیگر افزایش یافته است. این نگرانی‌ها در پی انتشار شایعاتی درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی شدت گرفته‌اند.

احتمال حمله و افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت

شرکت انرژی اسپکتس به گزارش‌هایی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، ایران ممکن است پس از رصد تحرکات نظامی غیرعادی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی برای انجام حمله‌ای پیش‌دستانه آماده شود.

این شرکت تأکید کرد که صحت این گزارش‌ها تأیید نشده است، اما معتقد است تحولات اخیر و تداوم خطر تشدید تنش‌ها می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند.

نگرانی‌ها درباره عرضه نفت در پی افزایش حملات در نزدیکی تنگه هرمز طی ۱۰ روز گذشته تشدید شده است. ایران اعلام کرده که در واکنش به محاصره بنادر این کشور از سوی آمریکا و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری که ماه گذشته اعمال شد، حملات خود را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران شرکت ردیابی حمل‌ونقل دریایی «کپلر» نیز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند که تشدید حملات ایران به کاهش شدید جریان نفت خام از منطقه خلیج فارس منجر شده است.

آن‌ها پیش‌بینی کردند که در نبود یک توافق سیاسی جامع، روند بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز کندتر و نامتوازن‌تر از گذشته خواهد بود.

حمله پهپادی به پالایشگاه روسیه و نگرانی از عرضه سوخت

در روسیه، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه در صنعت نفت که نامشان فاش نشده است، گزارش داد پالایشگاه «ریازان» پس از حمله پهپادی روز پنجشنبه به این منطقه، فعالیت یکی از واحدهای تقطیر اولیه نفت خام خود را متوقف کرده است.

این حمله پس از آن صورت گرفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که کی‌یف از آتش‌بسی که تأسیسات انرژی را شامل می‌شد، کنار می‌کشد. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر این آتش‌بس را اعلام کرده بود. زلنسکی همچنین از آمادگی ترامپ برای توافق با مسکو انتقاد کرد.

تلاش برای افزایش عرضه و استفاده از ذخایر راهبردی

در راستای تلاش‌ها برای افزایش عرضه سوخت به بازار، آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه با عرضه بیش از ۲۰ میلیون بشکه سوخت به بازار موافقت کرد.

وزارت انرژی آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای مبادله حداکثر ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی نفت این کشور منتشر کرده است.

نفت برنت در معاملات روز پنجشنبه تقریباً بدون تغییر بسته شده بود در حالی که نفت خام آمریکا در پایان معاملات بیش از ۳ درصد افزایش قیمت داشت.

این تحولات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بررسی احتمال کاهش محدودیت‌ها بر ناوگان سایه جهانی نفتکش‌ها از سوی واشنگتن و هم‌زمان با افت چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا رخ داد. افتی که به توقف تولید در پی وقوع توفندها نسبت داده شد.

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